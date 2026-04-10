Yago Pikachu defendeu o Vasco de 2016 a 2021 - Samara Miranda / Ascom Remo

Yago Pikachu defendeu o Vasco de 2016 a 2021Samara Miranda / Ascom Remo

Publicado 10/04/2026 16:07

Rio - O Remo terá que superar uma ausência de peso para enfrentar o Vasco pela 11ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé não poderá contar com Yago Pikachu, capitão na última partida e peça fundamental da equipe, que cumpre suspensão automática após ser expulso contra o Grêmio. O ex-jogador do Cruz-Maltino vinha em uma sequência de dez jogos como titular na Série A.



Apesar do desfalque, o time azulino ganha opções importantes no setor de meio-campo. Zé Welison e Zé Ricardo retornam de suspensão, enquanto Patrick de Paula, recuperado de uma pubalgia, volta a ficar à disposição após quase um mês fora. O trio ganhou ritmo de jogo no último compromisso pela Copa Norte e deve fortalecer o elenco que encara o Gigante da Colina.



Além das voltas garantidas, o lateral-direito Matheus Alexandre ainda busca plena recuperação de uma virose para disputar posição com Marcelinho. Vitor Bueno, contudo, segue no departamento médico.



O confronto entre Remo e Vasco acontece neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. As duas equipes estão separadas por cinco pontos na tabela, ocupando a 18ª e a 12ª posição, respectivamente.