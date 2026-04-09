Barros foi julgado pela expulsão diante do Cruzeiro, no MineirãoMatheus Lima / Vasco
Pedrinho, que poderia ser punido por ofensas proferidas contra a arbitragem, foi absolvido. O presidente foi denunciado depois de reclamar do juiz Lucas Paulo Torezin (PR), no Mineirão.
Já o gerente de futebol Clauber Rocha recebeu multa de R$ 4 mil (por descumprimento de regulamentos), e o fisioterapeuta Aldo Mattos foi apenas advertido (por conduta contrária à disciplina desportiva).
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