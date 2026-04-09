Barros foi julgado pela expulsão diante do Cruzeiro, no MineirãoMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Volante do Vasco, Barros foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (9), mas não será problema para enfrentar o Remo. O jogador recebeu apenas uma partida de suspensão pela expulsão direta contra o Cruzeiro, que já foi cumprida.

Pedrinho, que poderia ser punido por ofensas proferidas contra a arbitragem, foi absolvido. O presidente foi denunciado depois de reclamar do juiz Lucas Paulo Torezin (PR), no Mineirão.

Já o gerente de futebol Clauber Rocha recebeu multa de R$ 4 mil (por descumprimento de regulamentos), e o fisioterapeuta Aldo Mattos foi apenas advertido (por conduta contrária à disciplina desportiva).
Vasco e Remo vão duelar no próximo sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 12 pontos, o Cruz-Maltino ocupa o 12º lugar na tabela.