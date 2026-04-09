Vegetti em campo pelo Cerro Porteño-PAR, contra o Sporting Cristal-PER, na última quarta-feira (8) - Connie France/AFP

Vegetti em campo pelo Cerro Porteño-PAR, contra o Sporting Cristal-PER, na última quarta-feira (8)Connie France/AFP

Publicado 09/04/2026 16:47

Rio - A estreia de Pablo Vegetti, ex-atacante do Vasco, na Libertadores, não foi a partida dos sonhos. Na verdade, esteve mais próxima de um pesadelo. Atualmente no Cerro Porteño, do Paraguai, o centroavante foi ao Peru enfrentar o Sporting Cristal e perdeu por 1 a 0, com gol de um ex-jogador do rival Flamengo.

O autor do gol que decidiu a partida foi Felipe Vizeu, cria das categorias de base do Rubro-Negro, onde atuou ao lado de Lucas Paquetá e Vini Jr. O ex-centroavante do Flamengo chegou ao Sporting Cristal em agosto de 2025, vindo do Remo, e era reserva na partida da última quarta-feira (8).

Aos 28 minutos da segunda etapa, Vizeu foi acionado pelo técnico brasileiro Zé Ricardo, com passagens por Vasco e Flamengo, e precisou de dez minutos pra marcar o gol que matou o jogo. Ao contrário de Vegetti, o ex-atacante do Rubro-Negro já havia disputado partidas de Libertadores, tanto pela sua equipe atual, quanto pelo Grêmio, mas marcou neste jogo o seu primeiro gol na competição.

O centroavante argentino, por outro lado, se despediu do Vasco em janeiro deste ano, rumo ao Cerro Porteño, onde já jogou 15 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Nesta quarta (8), Vegetti entrou em campo na Libertadores pela primeira vez na carreira, aos 37 anos. Com a derrota, sua equipe está na lanterna do Grupo F, que também conta com Palmeiras e Junior Barranquilla-COL.