Rio - O imbróglio entre São Paulo e Arboleda ganhou contornos de guerra jurídica. Após o zagueiro não se apresentar para a partida contra o Cruzeiro e ser flagrado, na última quarta-feira (8), em um estádio no Equador sem autorização, o clube do Morumbi decidiu rescindir o contrato de forma unilateral por justa causa. O Tricolor agora aguarda o prazo de dez dias para formalizar o pedido à FIFA.
De acordo com o "ge", o clube paulista pretende reivindicar o valor total da multa para o exterior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões). Caso o defensor assine com uma equipe brasileira, o montante cai para R$ 300 milhões. Embora a cobrança seja inicialmente direcionada ao atleta, qualquer clube que contratar Arboleda nos próximos 30 meses pode ser considerado devedor solidário e ter que assumir a dívida.
Contratado em 2017, Arboleda era o jogador mais longevo do elenco, com 359 jogos, 24 gols e seis assistências. No entanto, o sumiço injustificado e a presença no Equador enquanto o time estreava na Copa Sul-Americana tornaram sua permanência insustentável no Morumbi.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.