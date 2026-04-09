Arboleda não foi titular nenhuma vez sob comando de Roger MachadoReprodução / Instagram

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Rio - O imbróglio entre São Paulo e Arboleda ganhou contornos de guerra jurídica. Após o zagueiro não se apresentar para a partida contra o Cruzeiro e ser flagrado, na última quarta-feira (8), em um estádio no Equador sem autorização, o clube do Morumbi decidiu rescindir o contrato de forma unilateral por justa causa. O Tricolor agora aguarda o prazo de dez dias para formalizar o pedido à FIFA.

De acordo com o "ge", o clube paulista pretende reivindicar o valor total da multa para o exterior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões). Caso o defensor assine com uma equipe brasileira, o montante cai para R$ 300 milhões. Embora a cobrança seja inicialmente direcionada ao atleta, qualquer clube que contratar Arboleda nos próximos 30 meses pode ser considerado devedor solidário e ter que assumir a dívida.
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O equatoriano já vinha demonstrando insatisfação após o São Paulo se recusar a abrir negociações para sua transferência. Segundo a "ESPN", Vasco e Internacional fizeram sondagens recentes pelo atleta, mas o imbróglio jurídico agora impõe um alto risco financeiro a qualquer investida.

Contratado em 2017, Arboleda era o jogador mais longevo do elenco, com 359 jogos, 24 gols e seis assistências. No entanto, o sumiço injustificado e a presença no Equador enquanto o time estreava na Copa Sul-Americana tornaram sua permanência insustentável no Morumbi.