Renato Gaúcho em treino no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho em treino no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 09/04/2026 10:04

Rio — A delegação do Vasco que viajou à Argentina para o jogo contra o Barracas Central, na estreia pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira (7), foi formada por jogadores reservas e da base. Enquanto isso, o time titular e o técnico Renato Gaúcho ficaram no Rio treinando a parte tática e aspectos defensivos.



O Cruz-Maltino sofreu gols em todos os 10 jogos do Campeonato Brasileiro até agora e possui a quarta pior defesa do torneio. A grande preocupação da comissão técnica no momento é corrigir este defeito, de acordo com o "ge".

Renato Gaúcho orientou jogadores com vídeos e treinos em campo para melhorar o fundamento defensivo. O entendimento é que o Vasco passará a ser mais competitivo quando parar de cometer erros não forçados pelos adversários.



A equipe volta a campo para enfrentar o Remo, no Pará, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (11), às 16h30.