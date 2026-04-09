Renato Gaúcho pretende priorizar o Brasileirão no Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho pretende priorizar o Brasileirão no VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 09/04/2026 12:16

admitiu a possibilidade de o comandante vascaíno estar certo na opção.

A decisão de Renato Gaúcho de mandar apenas reservas e nem viajar para a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana de 2026 ainda gera debates. E quem entrou na discussão foi o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que

O português falou sobre o Cruz-Maltino ao reclamar do calendário do futebol brasileiro. O motivo é o pouco tempo que o Palmeiras tem de preparação e recuperação entre o empate com o Junior Barranquilla, quarta-feira (8) pela Libertadores, e o clássico de domingo (12) com o Corinthians, pelo Brasileirão.



"A minha preocupação agora é descansar, descansar meus jogadores, recuperar eles. Às vezes, questionamos algumas opções de alguns treinadores, mas se calhar, lá no fundo, quem tem razão é o Renato Gaúcho", disse.



O Vasco deixou os titulares no Rio para treinarem , de olho no duelo com o Remo, sábado (11), pelo Brasileirão. Já os reservas viajaram à Argentina, onde empataram em 0 a 0 com o Barracas Central, na terça (7).