Brenner em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco
Brenner se recupera de lesão no joelho direito e fica à disposição do Vasco
Jogador é relacionado para o jogo contra o Remo, neste sábado (11), em Belém
Emprestado pelo Vasco, Loide Augusto brilha com dois gols no Campeonato Turco
Atacante é o grande destaque em goleada do Rizespor
Remo terá retornos importantes, mas sofre desfalque de peso para encarar o Vasco
Sem Yago Pikachu, expulso, time paraense aposta na volta de meio-campistas
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Após quase sair do Vasco, David se firma como titular com Renato Gaúcho
Utilizado como centroavante, o jogador acumula três participações em gols nas seis partidas do novo treinador
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Aos 37 anos, atacante jogou sua primeira partida de Libertadores na carreira
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