Brenner em treino pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Brenner em treino pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/04/2026 13:55

Rio - Recuperado de uma lesão no joelho direito, o atacante Brenner está novamente à disposição do técnico Renato Gaúcho. O jogador voltou a ser relacionado após uma semana e meia, e pode receber uma nova oportunidade contra o Remo, neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Brenner lesionou o joelho direito no empate com o Coritiba, no Couto Pereira, no último dia 1º de abril. Houve até mesmo suspeita de um estiramento na região, que foi descartada após a realização de exames. O atacante já estava treinando desde o último domingo (5), mas não voltou a tempo antes de enfrentar o Barracas Central, da Argentina, na terça-feira (7).

A tendência é que ele seja opção no banco de reservas para evitar um risco de desgaste ou uma nova lesão. O técnico Renato Gaúcho ainda não definiu a escalação, mas tem contado com David como titular, além de Spinelli. O centroavante argentino foi contratado junto com Brenner no início deste ano. Ambos chegaram com a missão de substituir Vegetti e Rayan.

Contratado no início deste ano, Brenner custou 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) junto a Udinese, da Itália. Revelado no São Paulo, o atacante já teve passagens pelo Fluminense e FC Cincinnati, dos Estados Unidos. O jogador, de 26 anos, soma 11 jogos e dois gols marcados com a camisa do Gigante da Colina, mas ainda busca se firmar.