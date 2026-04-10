David comemora gol durante o jogo contra o Grêmio - Matheus Lima / Vasco

David comemora gol durante o jogo contra o GrêmioMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/04/2026 10:56

Rio — O atacante David esteve perto de sair do Vasco para reforçar o Vitória, mas após a saída do técnico Fernando Diniz, ele voltou a ganhar novas oportunidades e se firmar com Renato Gaúcho. Desde então, o jogador foi titular em todas as seis partidas com o novo treinador, exceto contra o Barracas Central, em que a equipe principal não viajou para a Argentina.



Neste período, o atleta marcou dois gols e deu uma assistência. Além disso, ele também passou a ser utilizado como centroavante, no lugar de Brenner e Spinelli, as opções mais frequentes para o setor no início do ano depois das saídas de Rayan e Vegetti.

Remontada após lesão

David era uma peça importante do time após sua chegada, em 2024. No entanto, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e só voltou quase um ano depois, em julho de 2025. O jogador passou a ter dificuldades para se firmar novamente, se tornando mais uma opção no banco de reservas.

Então, em janeiro de 2026, o jogador quase deixou o Cruz-Maltino para reforçar o Vitória , clube que o revelou ao futebol, mas as partes não chegaram a um acordo no momento da assinatura. Agora, o atleta está, aos poucos, reencontrando o seu espaço. Somando toda a sua passagem pelo Vasco, ele tem 11 gols e nove assistências.

O Gigante da Colina volta a campo para enfrentar o Remo neste sábado (11), às 16h30, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.