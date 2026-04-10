Loide Augusto está emprestado ao Rizespor, da Turquia - Divulgação / Çaykur Rizespor Kulübü

Loide Augusto está emprestado ao Rizespor, da TurquiaDivulgação / Çaykur Rizespor Kulübü

Publicado 10/04/2026 19:16

Rio - O atacante Loide Augusto, que pertence ao Vasco e está cedido temporariamente ao Rizespor, tornou-se destaque da rodada no Campeonato Turco. O jogador teve uma atuação de gala na goleada de sua equipe, chamando a atenção pela eficiência ofensiva no continente europeu.

Em partida válida pela Süper Lig, o Rizespor venceu o Samsunspor por 4 a 1, com o atleta cruz-maltino balançando as redes em duas oportunidades. O primeiro gol saiu aos 39 minutos de jogo e o segundo logo no início da etapa complementar, aos cinco.



Apesar do brilho recente, o futuro do atacante permanece incerto. O contrato de empréstimo com o clube turco se encerra no meio desta temporada e a diretoria local possui a opção de exercer a compra definitiva do jogador.

Caso o vínculo não seja estendido nos próximos meses, o atleta deverá retornar ao Rio de Janeiro. A tendência é que ele seja integrado ao elenco do Gigante da Colina para passar por uma avaliação da comissão técnica antes do segundo semestre de 2026.