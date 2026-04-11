Renato Gaúcho em treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian/Vasco

Renato Gaúcho em treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 11/04/2026 08:39

Rio - O Vasco volta a campo pelo Brasileirão neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), para enfrentar o Remo. Vindo de tropeço na Sul-Americana e derrota para o Botafogo no Clássico da Amizade, o Gigante da Colina vai ao Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará, para tentar voltar a vencer na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como vem o Vasco

Renato Gaúcho poupou a maior parte dos titulares no empate pela Sul-Americana, contra o Barracas Central-ARG, e demonstrou priorizar o Brasileirão no momento. A grande novidade deve ser o retorno do atacante Brenner, que desfalcou a equipe no clássico contra o Botafogo por uma lesão no joelho.



O Cruzmaltino deve vir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, David e Andrés Gómez.

Provável time do Remo

Léo Condé e seus comandados ocupam a 18ª posição no campeonato e chegam pressionados para o confronto deste sábado (11). O principal desfalque do Remo será Yago Pikachu, ex-Vasco, expulso contra o Grêmio. Porém, a equipe terá a volta de Zé Welison e Zé Ricardo, suspensos, e de Patrick de Paula, lesionado.



A provável escalação do Leão Azul é: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Picco e Braga; Jajá, Alef Manga e Taliari.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)