Renato estava no Brasil enquanto o Vasco enfrentava o Barracas Central, na ArgentinaMatheus Lima/Vasco
Conmebol investiga Renato Gaúcho por ausência em jogo do Vasco na Sul-Americana
Punições podem incluir advertências e multas
Renato Gaúcho lamenta falhas do Vasco em empate com Remo: 'Custaram mais dois pontos'
Técnico do Cruz-Maltino comentou sobre chances perdidas do time contra o Remo e destacou dificuldade de treinar equipe em meio a calendário cheio
Thiago Mendes destaca chances perdidas do Vasco contra o Remo: 'A bola pune'
Jogo pela 11ª rodada do Brasileirão terminou empatado em 1 a 1
Após forte chuva, Vasco empata com Remo no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro
Partida foi adiada em 30 minutos devido a temporal que caiu em Belém neste sábado (11)
Vídeo: torcedores do Vasco e Remo brigam em Belém antes de jogo pelo Brasileirão
Confronto aconteceu na Avenida Almirante Barroso
Início de Remo x Vasco é atrasado devido a temporal
Partida começou às 17h, ao invés do horário inicialmente programado de 16h30
Com retorno de Brenner, Vasco divulga relacionados para jogo contra o Remo
Titulares não viajaram à Argentina para a partida pela Copa Sul-Americana no meio da semana
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