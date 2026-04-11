Renato estava no Brasil enquanto o Vasco enfrentava o Barracas Central, na Argentina - Matheus Lima/Vasco

Renato estava no Brasil enquanto o Vasco enfrentava o Barracas Central, na ArgentinaMatheus Lima/Vasco

Publicado 11/04/2026 10:40

A Conmebol abriu um procedimento disciplinar para apurar a ausência do técnico Renato Gaúcho na estreia do Vasco na Copa Sul-Americana, contra o Barracas Central, na Argentina. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e teve o auxiliar Marcelo Salles à frente da equipe, que atuou com reservas.

O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol. A investigação analisa, principalmente, a decisão do treinador de não viajar, mesmo sem impedimentos aparentes.

Antes da partida, o Vasco chegou a alterar a inscrição da comissão técnica, retirando Renato da lista e incluindo Bruno Lazaroni, responsável por assinar a súmula. Dias depois, o clube voltou atrás e reinscreveu o treinador.

Internamente, a justificativa para a ausência dos titulares e do treinador foi o desgaste pela sequência de jogos. A comissão técnica optou por preservar os principais jogadores para o compromisso seguinte, priorizando a condição física do elenco em meio a uma logística apertada.

Agora, o Vasco terá até o dia 15 para apresentar sua defesa. Entre as possíveis punições, previstas no Código Disciplinar da Conmebol, estão: advertência e multa. Em meio à turbulência, o Cruzmaltino volta a campo neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), contra o Remo.