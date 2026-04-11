Renato Gaúcho em entrevista coletiva - Reprodução / Vasco TV

Renato Gaúcho em entrevista coletivaReprodução / Vasco TV

Publicado 11/04/2026 19:59





"Essas nossas falhas têm que acabar. Mostro o certo e o errado nos vídeos. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana nós tivemos um tempo maior, treinamos bastante, mas infelizmente, temos tomado alguns gols que não podemos. Eu mesmo comentei com eles no vestiário que nos últimos jogos, com Coritiba, Botafogo e hoje, Remo, foram no mínimo, seis pontos. Deixamos escapar pontos importantes", disse.



Renato também destacou como "não é fácil" jogar no Mangueirão. "A equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo. Poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente, não matamos. Mais uma vez, tomamos o gol por falhas nossas que nos custaram mais dois pontos."



No jogo, Andrés Gómez abriu o placar no início da segunda etapa, mas Marllon empatou em bola levantada na área aos 38 minutos. O técnico ressaltou que o Remo cresceu na partida e foi para o "tudo ou nada".



LEIA MAIS: Thiago Mendes destaca chances perdidas do Vasco contra o Remo: 'A bola pune' Rio — O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, lamentou as chances perdidas pelo time e as falhas cometidas no empate com o Remo em 1 a 1, neste sábado (11) , no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o jogo, o treinador explicou, também, a sua escolha de poupar a equipe titular no jogo do meio da semana pela Copa Sul-Americana e não culpou a parte física pelos pontos perdidos."Essas nossas falhas têm que acabar. Mostro o certo e o errado nos vídeos. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana nós tivemos um tempo maior, treinamos bastante, mas infelizmente, temos tomado alguns gols que não podemos. Eu mesmo comentei com eles no vestiário que nos últimos jogos, com Coritiba, Botafogo e hoje, Remo, foram no mínimo, seis pontos. Deixamos escapar pontos importantes", disse.Renato também destacou como "não é fácil" jogar no Mangueirão. "A equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo. Poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente, não matamos. Mais uma vez, tomamos o gol por falhas nossas que nos custaram mais dois pontos."No jogo, Andrés Gómez abriu o placar no início da segunda etapa, mas Marllon empatou em bola levantada na área aos 38 minutos. O técnico ressaltou que o Remo cresceu na partida e foi para o "tudo ou nada".

"No segundo tempo, fizemos o gol em uma jogada trabalhada. Tivemos uma ou duas oportunidades claríssimas de gol, e ali nós pecamos. Infelizmente, a gente não fez, o adversário cresceu e em uma bola parada, empataram o jogo. Não é que a gente tenha cedido espaços ao Remo. O Remo foi para o tudo ou nada. E estávamos bem no jogo. Em hipótese alguma, coloquei o time para trás, coloquei quatro atacantes", afirmou.



O treinador também comentou sobre a parte física e a escolha em poupar os titulares no jogo contra o Barracas Central, pela Copa Sul-Americana, na Argentina, na última terça-feira (7). "No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em três, quatro dias, vai resolver todos os problemas do time? Nem um mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar, e o Remo só esperando a gente em cima da toalha? Nós não perdemos o jogo na parte física."



"O meu time correu bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Dominamos totalmente o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente diminuiu um pouco o ritmo, de igual para igual, sabíamos que o Remo ia ter que arriscar para o tudo ou nada. Criamos duas oportunidades claríssimas de gol, e não fizemos", concluiu.



O Vasco volta a campo para enfrentar o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.