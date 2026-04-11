Thiago Mendes é o capitão do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Thiago Mendes é o capitão do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/04/2026 19:20





"Acho que a gente tem que manter a tranquilidade. Tivemos muitas oportunidades, chances claras de fazer o gol. Não fizemos. O futebol é isso: quando você não faz, a bola pune. Então, acho que os caras tiveram poucas oportunidades de chegar no nosso gol. A oportunidade mais clara que tiveram, fizeram. Acho que nós não mantivemos a calma, paramos de jogar. Isso dificulta bastante pra uma equipe, que chama o outro time para crescer na partida, e foi o que aconteceu", disse, ao "Premiere". O meia Thiago Mendes, capitão do Vasco, lamentou as oportunidades perdidas no empate em 1 a 1 com o Remo, neste sábado (11) , no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o duelo, o jogador relembrou as outras partidas em que o Cruz-Maltino sofreu gol nos últimos minutos."Acho que a gente tem que manter a tranquilidade. Tivemos muitas oportunidades, chances claras de fazer o gol. Não fizemos. O futebol é isso: quando você não faz, a bola pune. Então, acho que os caras tiveram poucas oportunidades de chegar no nosso gol. A oportunidade mais clara que tiveram, fizeram. Acho que nós não mantivemos a calma, paramos de jogar. Isso dificulta bastante pra uma equipe, que chama o outro time para crescer na partida, e foi o que aconteceu", disse, ao "Premiere".

O Vasco abriu o placar aos nove minutos do segundo tempo, com Andrés Gómez, e viu o Remo empatar aos 38 minutos, com Marllon. Thiago Mendes falou da falta de atenção da equipe ao longo dos 90 minutos.

"Um ponto amargo que a gente leva pra casa, como os outros também. Como o Coritiba também, que a gente tomou o gol faltando cinco minutos também, contra o Botafogo deixamos acontecer também. Eles não jogaram, foram lá e fizeram duas oportunidades", afirmou.



"O adversário não tem dó. Quando eles têm uma oportunidade, eles vão lá e fazem. Então a gente tem que repensar sobre isso. Temos que focar mais nas bolas paradas, no que o Renato [Gaúcho] tem pra falar", concluiu.



O Vasco volta a campo para enfrentar o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.