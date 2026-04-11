Thiago Mendes é o capitão do VascoMatheus Lima / Vasco
"Acho que a gente tem que manter a tranquilidade. Tivemos muitas oportunidades, chances claras de fazer o gol. Não fizemos. O futebol é isso: quando você não faz, a bola pune. Então, acho que os caras tiveram poucas oportunidades de chegar no nosso gol. A oportunidade mais clara que tiveram, fizeram. Acho que nós não mantivemos a calma, paramos de jogar. Isso dificulta bastante pra uma equipe, que chama o outro time para crescer na partida, e foi o que aconteceu", disse, ao "Premiere".
"O adversário não tem dó. Quando eles têm uma oportunidade, eles vão lá e fazem. Então a gente tem que repensar sobre isso. Temos que focar mais nas bolas paradas, no que o Renato [Gaúcho] tem pra falar", concluiu.
O Vasco volta a campo para enfrentar o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.