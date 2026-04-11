Forte chuva fez com que jogo fosse adiado em meia hora - Matheus Lima / Vasco

Forte chuva fez com que jogo fosse adiado em meia horaMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/04/2026 18:56

Rio — O Vasco empatou com o Remo em 1 a 1 neste sábado (11), no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Andrés Gómez e Marllon. O início da partida foi atrasado em 30 minutos devido à forte chuva que atingiu Belém . Os times protagonizaram um jogo com muita disputa no meio-campo: o Cruz-Maltino teve mais posse de bola e conseguiu criar chances, até marcar no início do segundo tempo, mas viu o adversário empatar ao fim da partida.

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Com o resultado, o Gigante da Colina sobe momentaneamente ao 11º lugar, com 13 pontos, enquanto o clube paraense cai para a 19ª colocação.



O Vasco volta a campo para enfrentar o Audax Italiano, do Chile, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (14), às 21h, em São Januário. Já o Remo encara o Águia de Marabá na quarta-feira (15), às 20h30, pela Copa Verde.

O jogo

A partida começou com o Vasco dando a primeira finalização em menos de um minuto. Cuiabano tabelou com Andrés Gómez arriscou da intermediária e a bola saiu por cima do gol de Marcelo Rangel. A equipe de Renato Gaúcho seguiu tendo mais posse de bola e preenchendo o campo de ataque com intensidade. Aos 5 minutos, Rojas recebeu pela esquerda e chutou, carimbando o travessão. O Remo teve sua primeira chegada apenas aos 11 minutos, com Alef Manga driblando Paulo Henrique e invadindo a área para finalizar, mas acabou bloqueado por Barros.



Depois, com 17 minutos de jogo, Tchê Tchê acionou David em profundidade, que chutou para defesa de Marcelo Rangel, mas o árbitro apontou impedimento. O confronto, então, passou a ser formado por muita disputa no meio-campo. A equipe paraense teve um contra-ataque de perigo aos 29 minutos, com Alef Manga recebendo na entrada da área; ele driblou e chutou em cima de Robert Renan.



O Gigante da Colina, então, passou a ter dificuldade para criar novas chances e acumulou erros de passes, que geraram oportunidades para o Remo. Aos 35 minutos, em erro de saída de bola, Jajá recuperou a bola e chutou para defesa de Léo Jardim. Já nos acréscimos, Andrés Gómez avançou com a bola e chutou de fora da área, por cima do gol.

No início da segunda etapa, o Cruz-Maltino seguiu tendo mais a bola, com Cuiabano tendo um chute travado aos dois minutos, Então, o Vasco abriu o placar aos seis minutos. Thiago Mendes invadiu a área, tabelou com Rojas e cruzou para Andrés Gómez limpar a marcação e finalizar. Na sequência, Rojas chutou da entrada da área, e abola saiu pela esquerda do gol. O Remo tentou responder com cruzamento perigoso, mas Barros cortou para a linha de fundo.

A equipe de Renato Gaúcho fez boa jogada ensaiada aos 24 minutos. A bola chegou para Robert Renan, que cabeceou em cima da zaga. A bola voltou ao jogador, que finalizou, mas foi travado novamente. Pouco depois, Thiago Mendes recebeu de Tchê Tchê na área e chutou em cima da zaga do Remo. Na sequência, após boa jogada do Leão, Jáderson mandou a bola com perigo à esquerda de Léo Jardim. Em seguida, o Vasco teve outra grande chance: Thiago Mendes deu grande passe para Rojas, que mesmo livre, finalizou em cima de Marcelo Rangel.

O Remo acumulava chegadas ao ataque, até conseguir empatar aos 38 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta, Diego Hernández cruzou para Marllon subir e cabecear para marcar o gol. Os dois times passaram a entrar em "trocação franca", com ambos buscando o ataque até o apito final. No último lance, Saldivia soltou uma pancada de longe, mas a bola foi para fora.