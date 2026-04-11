Léo Jardim em aquecimento sob forte chuva no Mangueirão - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim em aquecimento sob forte chuva no MangueirãoMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/04/2026 16:38 | Atualizado 11/04/2026 17:10

Rio — O início do jogo entre Remo e Vasco, no Mangueirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi adiado em meia hora devido às fortes chuvas que atingem Belém na tarde deste sábado (11). A bola rolou às 17h, ao invés do horário inicial programado para o duelo, de 16h30.

Depois do anúncio do atraso, a arbitragem reavaliou o gramado e entendeu haver condições para o início do confronto, permitindo o aquecimento dos atletas.

A equipe de Renato Gaúcho ocupa a 12ª posição da tabela, enquanto o clube paraense está na 18ª colocação.