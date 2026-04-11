Léo Jardim em aquecimento sob forte chuva no MangueirãoMatheus Lima / Vasco
Início de Remo x Vasco é atrasado devido a temporal
Partida começou às 17h, ao invés do horário inicialmente programado de 16h30
Início de Remo x Vasco é atrasado devido a temporal
Partida começou às 17h, ao invés do horário inicialmente programado de 16h30
Com retorno de Brenner, Vasco divulga relacionados para jogo contra o Remo
Titulares não viajaram à Argentina para a partida pela Copa Sul-Americana no meio da semana
Conmebol investiga Renato Gaúcho por ausência em jogo do Vasco na Sul-Americana
Punições podem incluir advertências e multas
Remo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruzmaltino viaja a Belém buscando retomar o caminho das vitórias
Emprestado pelo Vasco, Loide Augusto brilha com dois gols no Campeonato Turco
Atacante é o grande destaque em goleada do Rizespor
Remo terá retornos importantes, mas sofre desfalque de peso para encarar o Vasco
Sem Yago Pikachu, expulso, time paraense aposta na volta de meio-campistas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.