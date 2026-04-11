Salah marcou um dos gols na vitória do Liverpool - Divulgação / Liverpool

Salah marcou um dos gols na vitória do LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 11/04/2026 16:45

O Liverpool confirmou o bom momento e deu mais um passo importante na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Neste sábado, em Anfield, a equipe venceu o Fulham por 2 a 0, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, e se firmou na quinta colocação.



Com o resultado, os "Reds" chegaram aos 52 pontos e abriram quatro de vantagem sobre o Chelsea, que ainda entra em campo na rodada. O cenário coloca o time cada vez mais próximo do G-4, enquanto o Fulham segue no meio da tabela, em 11º, com 44 pontos.



Desde o início, o Liverpool mostrou mais intensidade e controle da partida, empurrando o adversário para o campo de defesa. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 35 minutos. Salah acelerou em contra-ataque e encontrou Ngumoha pela esquerda. O jovem atacante partiu para cima da marcação e finalizou com qualidade para abrir o placar.

Ainda antes do intervalo, o time ampliou. Aos 39, em mais uma boa construção ofensiva, Salah apareceu pelo lado direito e bateu firme para fazer o segundo, coroando a atuação dominante da equipe na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Fulham tentou mudar o cenário e adotou postura mais agressiva. Logo aos dois minutos, Lukic chegou a marcar, mas o lance foi anulado. A partir daí, os visitantes passaram a pressionar mais, enquanto o Liverpool recuou suas linhas e buscou controlar o jogo com menos riscos.



Mesmo com mais posse e volume ofensivo, o Fulham encontrou dificuldades para furar a defesa dos donos da casa. A melhor chance veio já na reta final, quando Rowe arriscou um voleio que passou muito perto da trave, assustando a torcida em Anfield.



Sem conseguir diminuir o prejuízo, o Fulham viu o Liverpool administrar o resultado até o apito final.