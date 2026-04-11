Salah marcou um dos gols na vitória do LiverpoolDivulgação / Liverpool
Com o resultado, os "Reds" chegaram aos 52 pontos e abriram quatro de vantagem sobre o Chelsea, que ainda entra em campo na rodada. O cenário coloca o time cada vez mais próximo do G-4, enquanto o Fulham segue no meio da tabela, em 11º, com 44 pontos.
Desde o início, o Liverpool mostrou mais intensidade e controle da partida, empurrando o adversário para o campo de defesa. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 35 minutos. Salah acelerou em contra-ataque e encontrou Ngumoha pela esquerda. O jovem atacante partiu para cima da marcação e finalizou com qualidade para abrir o placar.
Mesmo com mais posse e volume ofensivo, o Fulham encontrou dificuldades para furar a defesa dos donos da casa. A melhor chance veio já na reta final, quando Rowe arriscou um voleio que passou muito perto da trave, assustando a torcida em Anfield.
Sem conseguir diminuir o prejuízo, o Fulham viu o Liverpool administrar o resultado até o apito final.
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