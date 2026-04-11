Jemmes tem 26 anos - Reprodução / YouTube

Jemmes tem 26 anosReprodução / YouTube

Publicado 11/04/2026 16:07





"Foi uma responsabilidade muito grande [assumir a camisa 3]. É um ídolo do Fluminense, do futebol e meu também. Queria muito ter jogado com ele, mas infelizmente não deu certo. Futebol técnico dele, liderança, todos já sabem. Se Deus quiser, eu sigo essa trajetória. É um ídolo meu. Gosto da liderança, postura e técnica. Tento me espelhar um pouco nisso", disse.



Jemmes, de 26 anos, se destacou por sua passagem pelo Mirassol, em 2025. Ele destacou o carinho recebido pela torcida do Fluminense depois de sua chegada no clube carioca. "Quando saio do vestiário, ganho bastante presente. Não só para mim, mas até para a minha filha. Já recebi vários. Vira e mexe tem um monte para ela."



LEIA MAIS: Fluminense tem reunião com jogadores sobre adiamento de clássico Rio — O zagueiro Jemmes, do Fluminense, falou sobre a recepção que recebeu da torcida tricolor desde a sua chegada, no início do ano. Em entrevista ao "ge", ele detalhou em qual lado da defesa prefere atuar, lembrou que já jogou com Hércules em 2016 e também revelou a sua inspiração em Thiago Silva, de quem herdou a camisa número 3."Foi uma responsabilidade muito grande [assumir a camisa 3]. É um ídolo do Fluminense, do futebol e meu também. Queria muito ter jogado com ele, mas infelizmente não deu certo. Futebol técnico dele, liderança, todos já sabem. Se Deus quiser, eu sigo essa trajetória. É um ídolo meu. Gosto da liderança, postura e técnica. Tento me espelhar um pouco nisso", disse.Jemmes, de 26 anos, se destacou por sua passagem pelo Mirassol, em 2025. Ele destacou o carinho recebido pela torcida do Fluminense depois de sua chegada no clube carioca. "Quando saio do vestiário, ganho bastante presente. Não só para mim, mas até para a minha filha. Já recebi vários. Vira e mexe tem um monte para ela."

O defensor também disse que prefere jogar de zagueiro direito, mas está à disposição do técnico Luis Zubeldía. "Nas duas últimas temporadas, eu joguei pela esquerda. Agora estou me adaptando mais pela direita. Mas acho que prefiro mesmo jogar pela direita. O que o professor me colocar, estou à disposição. É o meu pé mais dominante. Mas como joguei pela esquerda, não vejo muita dificuldade", enfatizou.



Jemmes lembrou, ainda, de quando atuou no mesmo time que Hércules, meia do clube, em 2016. "Eu era atacante e ele era o camisa 10. Aí não saía gol de jeito nenhum [risos]. Éramos de um projeto chamado DS Sports, do lado de Atibaia [cidade do interior de São Paulo]. Ele era franzininho, baixinho. Depois de dez anos, a gente se encontrou de novo", disse.



O Fluminense volta a campo no clássico contra o Flamengo, neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.