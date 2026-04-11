Jemmes tem 26 anosReprodução / YouTube
"Foi uma responsabilidade muito grande [assumir a camisa 3]. É um ídolo do Fluminense, do futebol e meu também. Queria muito ter jogado com ele, mas infelizmente não deu certo. Futebol técnico dele, liderança, todos já sabem. Se Deus quiser, eu sigo essa trajetória. É um ídolo meu. Gosto da liderança, postura e técnica. Tento me espelhar um pouco nisso", disse.
Jemmes, de 26 anos, se destacou por sua passagem pelo Mirassol, em 2025. Ele destacou o carinho recebido pela torcida do Fluminense depois de sua chegada no clube carioca. "Quando saio do vestiário, ganho bastante presente. Não só para mim, mas até para a minha filha. Já recebi vários. Vira e mexe tem um monte para ela."
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Jemmes lembrou, ainda, de quando atuou no mesmo time que Hércules, meia do clube, em 2016. "Eu era atacante e ele era o camisa 10. Aí não saía gol de jeito nenhum [risos]. Éramos de um projeto chamado DS Sports, do lado de Atibaia [cidade do interior de São Paulo]. Ele era franzininho, baixinho. Depois de dez anos, a gente se encontrou de novo", disse.
O Fluminense volta a campo no clássico contra o Flamengo, neste domingo (12), às 18h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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