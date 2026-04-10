Bandeira do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon/Fluminense FC

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Rio - O Fluminense aceitou, na quinta-feira (9), o adiamento do clássico com o Flamengo e deu explicações aos jogadores nesta sexta (10). O diretor-geral do Tricolor, Mário Bittencourt, e o diretor de futebol, Paulo Angioni, se reuniram com os atletas.
Houve um incômodo inicial por parte de alguns jogadores, segundo o 'ge', já que havia uma folga programada para domingo (12).
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Inicialmente, a partida estava programada para acontecer no sábado (11), a partir das 18h30. O clássico passou justamente para o domingo (12) e terá início às 18h.
O adiamento aconteceu por causa do retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro. O Rubro-Negro estreou na Libertadores em Cusco, no Peru, na noite de quarta-feira (8). A partida acabou quase 23h30 (de Brasília). A delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) de quinta (9).
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Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes". A notícia de que o Fluminense aceitou a mudança repercutiu mal entre os torcedores. Pouco depois, o Tricolor se posicionou.
"Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu. Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira", diz parte da nota do Tricolor.