Em 2026, Cano só entrou em campo três vezes pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Em 2026, Cano só entrou em campo três vezes pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/04/2026 12:01

Rio - Atacante do Fluminense , Cano sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita durante o treino da última quinta-feira (9), no CT Carlos Castilho. O argentino já iniciou o tratamento no departamento médico do clube.

Em 2026, o centroavante já havia se machucado durante a pré-temporada. Na ocasião, teve um problema no menisco do joelho direito e precisou passar por cirurgia.



Ele se recuperou recentemente e fez sua estreia neste ano na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians, no dia 1º de abril, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, Cano esteve em campo diante de Coritiba e Deportivo La Guaira (VEN).



Confira o comunicado do Fluminense:

"O atacante Germán Cano sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto anterior da coxa direita durante o treino desta quinta-feira (09/04) e já iniciou o tratamento no CTCC".