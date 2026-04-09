Facundo Bernal já treina com os companheiros no FluminenseLucas Merçon/Fluminense
Fluminense vive expectativa por retorno importante nos próximos jogos
Bernal já treina com elenco e está em fase final da preparação física para voltar a jogar
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