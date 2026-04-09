Facundo Bernal já treina com os companheiros no Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Facundo Bernal já treina com os companheiros no FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/04/2026 16:21

O Fluminense pode ganhar mais opções no elenco para as próximas partidas, com o retorno de Facundo Bernal. O volante uruguaio está recuperado de lesão parcial do cruzado posterior do joelho direito e depende da comissão técnica para saber quando voltará a ser relacionado, com chance de já ser contra o Flamengo, domingo (12), às 18h, pelo Brasileirão.



Ele tem participado das atividades com os companheiros nesta semana e, inclusive, disputou um jogo-treino na quarta, contra o Americano. Entretanto, está sem jogar há mais de um mês, desde que foi substituído na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, em 26 de fevereiro.

Devido ao longo tempo de inatividade, seu retorno depende da avaliação da comissão técnica. No Fluminense, é comum jogadores que voltam de lesão passarem por um período maior de preparação física e treinos antes do retorno às partidas, para evitar problemas musculares.



Terans também retorna aos treinos do Fluminense



Outra novidade recente nos treinos é a presença de Terans. O uruguaio está recuperado de grave lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo. Ele voltou ao Tricolor no início da temporada, sendo devolvido pelo Peñarol por causa do problema físico.



Entretanto, inicialmente fora dos planos, o jogador tenta mostrar serviço para ganhar uma oportunidade com Luis Zubeldía. Caso contrário, pode ser negociado na próxima janela de transferências.