O árbitro Felipe Fernandes de Lima foi afastado após erro em Palmeiras x FluminenseCésar Greco / Palmeiras
Árbitro de Palmeiras x Fluminense admite que virou 'chacota' por erro
Felipe Fernandes de Lima cita punição da CBF, e STJD o libera para voltar a apitar jogos
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