Julian Millán em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
O motivo para o técnico Luis Zubeldía não escalar ele é o receio de colocá-lo em um jogo com pressão, sem o devido tempo de adaptação. O treinador quer encontrar o momento certo para colocar o atleta entre os titulares, de acordo com o "ge".
O defensor se profissionalizou no Internacional de Palmira, da Colômbia. Depois de se destacar no Patriotas e no Independiente Santa Fe, ele se juntou ao Nacional, do Uruguai, onde foi titular absoluto há duas temporadas.
O Fluminense volta a campo para enfrentar o Flamengo, neste sábado (11), às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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