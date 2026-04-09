Julian Millán em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Julian Millán em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 09/04/2026 11:10

Rio — O Fluminense anunciou a contratação do zagueiro Julián Millán no início de março, mas até agora, ele não fez sua estreia. O uruguaio já foi relacionado para sete jogos do Tricolor, mas ficou no banco em todos eles.



O motivo para o técnico Luis Zubeldía não escalar ele é o receio de colocá-lo em um jogo com pressão, sem o devido tempo de adaptação. O treinador quer encontrar o momento certo para colocar o atleta entre os titulares, de acordo com o "ge".

O atleta colombiano chegou como possível substituto de Freytes, criticado pela torcida. O Fluminense vai gastar cerca de R$ 25 milhões pela sua compra em definitivo, com vínculo válido até o fim de 2029.



O defensor se profissionalizou no Internacional de Palmira, da Colômbia. Depois de se destacar no Patriotas e no Independiente Santa Fe, ele se juntou ao Nacional, do Uruguai, onde foi titular absoluto há duas temporadas.



O Fluminense volta a campo para enfrentar o Flamengo, neste sábado (11), às 18h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.