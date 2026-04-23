Fluminense de Renê foi a Ponta Grossa enfrentar o Operário-PR pela 5ª fase da Copa do Brasil de 2026 - Marcelo GonÇalves/Fluminense

Fluminense de Renê foi a Ponta Grossa enfrentar o Operário-PR pela 5ª fase da Copa do Brasil de 2026Marcelo GonÇalves/Fluminense

Publicado 23/04/2026 23:27



A estreia do Fluminense na Copa do Brasil de 2026 foi decepcionante. Com muitos reservas e enorme falta de criatividade, o Tricolor em momento algum esteve perto de fazer gol e o 0 a 0 com o Operário-PR resumiu bem o péssimo jogo disputado em Ponta Grossa.

Se não bastasse a atuação muito ruim, o Fluminense ainda perdeu Martinelli logo no início da partida e possivelmente pelos próximos jogos. O volante, que saiu com dificuldade de andar, sofreu uma lesão na parte anterior da coxa esquerda e será reavaliado no retorno ao Rio.

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Com o resultado, a definição do classificado para as oitavas de final ficou para o Maracanã, em 12 de maio. Quem vencer garantirá a vaga, enquanto novo empate levará a disputa para os pênaltis.

Primeiro tempo sem chance de gol

Diante da maratona de jogos, o técnico Luís Zubeldía mandou a campo um time misto, com Fábio, Hércules, Martinelli e Canobbio de titulares. Além de Samuel Xavier e Renê, que foram sacados na última partida do Brasileirão. E a novidade foi a estreia de Millán.



Mesmo assim, a péssima atuação no primeiro tempo não tem desculpa, apesar do gramado muito ruim. Sem criatividade com três volantes e nenhum meia, assim como três atacantes pouco produtivos, o Tricolor não foi organizado e nem chegou com perigo.



Assim como o Operário, que pelo menos ficou mais presente no ataque. Ainda assim, apenas uma finalização das duas equipes foi ao gol, de John Kennedy, que chutou fraco aos três minutos.



Fluminense segue mal no segundo tempo



Apesar do que aconteceu nos 45 minutos iniciais, Zubeldía não mexeu na equipe. E como esperado, o Fluminense continuou muito mal em campo. Bom para o Operário, que seguiu atacando mais e quase abriu o placar aos 9. Na melhor jogada até então, Boschilia parou em boa defesa de Fábio.

Somente depois de mais de 70 minutos de nada o técnico tricolor mexeu na equipe. E apostou alto numa variação de esquema com dois atacantes, com a entrada de Castillo para jogar com John Kennedy, e Arana e Canobbio abertos no meio.

O Fluminense melhorou e até passou a ter mais volume de jogo, especialmente com Arana pela esquerda, e ficar presente no ataque. Entretanto, a ausência de criatividade e qualidade no meio (com Alisson e Otávio de volantes) seguiu como problema para criar alguma chance clara de gol. A mais próximo foi uma falta cobrada pelo lateral-esquerdo, para fora.



