John Kennedy ganhou nova chance como titular no Fluminense, mas não aproveitou - Marcelo Gonçalves/Fluminense

John Kennedy ganhou nova chance como titular no Fluminense, mas não aproveitouMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 23/04/2026 23:45

admitiu a baixa produtividade da equipe, mas vê como positivo no confronto da 5ª fase da Copa do Brasil, já que a decisão da vaga será no Maracanã.

O Fluminense o empate em 0 a 0 fora de casa com o Operário-PR foi celebrado por John Kennedy. O atacante, mas vê como positivo no confronto da 5ª fase da Copa do Brasil, já que a decisão da vaga será no Maracanã.

"A gente nao criou muito, mas a gente nao perdeu. Em Copa, mais importante é não perder. Levamos para o Maracanã, onde somos muito fortes. O empate é bom para a segunda partida, acho que saímos em vantagem", disse na saída do campo à Prime Video.



O Fluminense volta a campo na Copa do Brasil em 12 de maio, no confronto de volta contra o Operário-PR, no Maracanã. Quem vencer se classifica para as oitavas de final, enquanto novo empate levará a disputa para os pênaltis.