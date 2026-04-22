John Kennedy em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense
Artilheiro do Fluminense em 2026, John Kennedy tem números semelhantes aos de passagem pelo Pachuca
Atacante, de 23 anos, balançou as redes em oito oportunidades
Ganso deve voltar ao time titular do Fluminense em estreia pela Copa do Brasil
Samuel Xavier e Renê também deverão ser titulares
Moleque de Xerém se destaca e pode ter mais espaço no time titular do Fluminense
Riquelme Felipe saiu do banco contra o Santos restando 10 minutos para o fim da partida e teve boa atuação
Artilheiro do Fluminense em 2026, John Kennedy tem números semelhantes aos de passagem pelo Pachuca
Atacante, de 23 anos, balançou as redes em oito oportunidades
Guga aproveita chance como titular e reacende disputa por posição no Fluminense
Lateral deu duas assistências na vitória sobre o Santos
Savarino assume a responsabilidade no Fluminense após lesão de Lucho Acosta
Camisa 11 fez dois gols e deu uma assistência nos últimos três jogos pelo Tricolor
Com quadro de gripe, John Kennedy tem mal-estar e chega a vomitar no gramado
Autor do gol da virada na Vila Belmiro, atacante passou mal depois do apito final
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