John Kennedy em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Kennedy em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/04/2026 12:46

Rio - O atacante John Kennedy, de 23 anos, é o artilheiro do Fluminense na temporada. Embora ainda seja contestado por alguns, o jovem vive seu melhor começo de ano pelo Tricolor na carreira e tem números semelhantes aos da passagem pelo Pachuca em 2025.

No total, ele entrou em campo em 22 jogos, anotou oito gols e deu uma assistência pelo Fluminense. Pelo clube mexicano, John Kennedy atuou em 23 partida, fez nove gols e deu duas assistências.

O melhor ano do atacante na carreira foi em 2023. Contando os jogos pela Ferroviária e pelo Fluminense, John Kennedy atuou em 52 partidas, marcou 18 gols e deu quatro assistências. Ele foi o autor do gol do título da Libertadores daquele ano.

Em 2026, John Kennedy vem alternando entre alguns jogos como titular e outros como reserva. Contra o Santos, ele entrou no segundo tempo e Rodrigo Castillo começou a partida.