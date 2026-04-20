John Kennedy comemora gol em partida contra o Santos, no último domingo (19) - Lucas Merçon / Fluminense F.C.

John Kennedy comemora gol em partida contra o Santos, no último domingo (19)Lucas Merçon / Fluminense F.C.

Publicado 20/04/2026 09:47 | Atualizado 20/04/2026 10:15

vitória por 3 a 2 sobre o Santos, neste último domingo (19), teve um roteiro de redenção para John Kennedy. Responsável por balançar as redes aos 41 minutos do segundo tempo e selar a virada tricolor, o camisa 99 protagonizou cenas de exaustão na Vila Belmiro: logo após o apito final, o atacante passou mal e chegou a vomitar ainda no gramado, preocupando a comissão técnica e os torcedores.



Por trás do desgaste físico, houve uma clara demonstração de entrega ao elenco. O atleta já lidava com um quadro de gripe desde antes do confronto, mas fez questão de se colocar à disposição de Luis Zubeldía para ajudar o Fluminense a encerrar o jejum de quatro jogos na temporada.

Rio - A, teve um roteiro de redenção para John Kennedy. Responsável por balançar as redes aos 41 minutos do segundo tempo e selar a virada tricolor, o camisa 99 protagonizou cenas de exaustão na Vila Belmiro: logo após o apito final, o atacante passou mal e chegou a vomitar ainda no gramado, preocupando a comissão técnica e os torcedores.Por trás do desgaste físico, houve uma clara demonstração de entrega ao elenco. O atleta já lidava com um quadro de gripe desde antes do confronto, mas fez questão de se colocar à disposição de Luis Zubeldía para ajudar o Fluminense a encerrar o jejum de quatro jogos na temporada.

A atuação coroou a insistência do jogador. O Tricolor buscou o empate duas vezes na partida antes de Kennedy aproveitar o cruzamento de Guga para garantir os três pontos.



Com a vitória, o Fluminense salta para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, somando 23 pontos, seis atrás do líder Palmeiras. Agora, o elenco foca na estreia pela Copa do Brasil contra o Operário-PR, marcada para a próxima quinta-feira (23).