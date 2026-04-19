Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Lucho Acosta em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/04/2026 12:20

Rio - Em crise na temporada, o Fluminense vive um dilema no setor ofensivo. Com a lesão de Lucho Acosta, o Tricolor perdeu o líder de participações diretas em gols em 2026 e tenta encontrar uma solução para uma sequência que será determinante para o futuro do time na Libertadores e também para o técnico Zubeldía, que está pressionado no cargo após a sequência de quatro jogos sem vitória.

Lucho Acosta sofreu uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo durante o clássico com o Flamengo. O meia argentino sofreu uma bolada no rosto logo no primeiro minuto de partida e deixou o campo pouco depois, aos sete. No lance, ele caiu de mal jeito e, durante a queda, torceu o joelho — que foi o motivo da substituição.

Desde a sua chegada, Lucho Acosta se provou peça determinante para o setor ofensivo. Em pouco tempo, o argentino conseguiu conquistar espaço no time titular e entregou uma dinâmica na construção das jogadas que não era vista há algum tempo. Em 2026, o jogador soma três gols e cinco assistências em 19 jogos, e é o líder de participações diretas em gols (8).

Os números refletem a importância de Lucho Acosta para o Fluminense. Desde que virou titular, foram 35 jogos, 22 vitórias, sete empates e seis derrotas, com aproveitamento de 69,5%. Sem o argentino em campo, o número despenca. Ao todo, são oito partidas, duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 33,3% de aproveitamento.

Sem Lucho Acosta, o técnico Luis Zubeldía tenta encontrar uma solução. Na derrota para o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela Libertadores, o treinador deu oportunidade para Ganso. Já para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, testou uma trinca de volantes com Alisson no meio-campo. Há também a possibilidade de colocar Savarino na construção pelo meio.

O Fluminense estipulou um prazo de recuperação de três a quatro semanas. Com isso, ele deve desfalcar o time por mais cinco jogos. Sem Lucho Acosta, o Tricolor volta a campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão, e tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer.