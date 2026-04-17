Guilherme Arana marcou na derrota do Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense
Guilherme Arana aumenta disputa por titularidade após marcar na Libertadores
Reforço para 2026, lateral ainda busca sequência com Zubeldía
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