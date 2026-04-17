Guilherme Arana marcou na derrota do Fluminense na Libertadores - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Guilherme Arana marcou na derrota do Fluminense na LibertadoresMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/04/2026 21:02

Rio - A briga pela titularidade da lateral esquerda do Fluminense segue em aberta. Após marcar na derrota contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, o lateral-esquerdo Guilherme Arana acirrou a disputa com Renê, que tem sido o titular da posição com Zubeldía.

Contratado no início deste ano, Guilherme Arana chegou para ser titular, mas ainda não conseguiu ganhar sequência com Zubeldía. O lateral-esquerdo soma 16 jogos, sendo dez como titular, enquanto Renê atuou em 14, sendo 13 no time inicial. Mesmo com menos jogos, o camisa 6 teve mais sequência.

"Cheguei aqui para ajudar. É uma briga saudável com ele (Renê), que é um cara que já passou por diversos clubes e é vitorioso também. Todo mundo quer participar e quer ter a sua vaga. Mas acredito que as coisas acontecem naturalmente. Trabalho bastante e tenho que estar pronto", disse.

Os números refletem o equilíbrio entre os dois jogadores. Guilherme Arana marcou dois gols, enquanto Renê deu duas assistências. O camisa 13 marcou na vitória sobre o Athletico-PR e na derrota na Libertadores, enquanto o camisa 6 deu passes nas vitórias sobre Grêmio e Remo.

O técnico Luis Zubeldía tem uma boa dor de cabeça para resolver e definir o titular da posição. Sem vencer há quatro jogos, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.

