Fluminense de Zubeldía vive momento complicado na temporada - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense de Zubeldía vive momento complicado na temporadaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/04/2026 11:25 | Atualizado 17/04/2026 11:40

Rio — O Fluminense se complicou na Libertadores após perder em casa para o Independiente Rivadavia por 2 a 1 na última quarta-feira (15). A derrota e a combinação de resultados do grupo C deixaram o Tricolor na terceira posição da chave, fora da zona de classificação para as oitavas de final. Com quatro rodadas restantes, o time de Luis Zubeldía precisará se recuperar no torneio vencendo dois jogos como visitante.



O primeiro deles é contra o Bolívar, lanterna do grupo com um ponto, empatado com o Fluminense. A partida será em La Paz, a uma altitude de 3,6 mil metros, no próximo dia 30 de abril. Em seguida, o Tricolor encara novamente o Independiente Rivadavia na Argentina, em 6 de maio.



Além disso, a matemática do grupo C se tornará ainda mais complicada para o time de Zubeldía quando os dois primeiros colocados somarem mais pontos, pois eles podem se distanciar ainda mais dos dois últimos.

Após superar a equipe carioca, o Independiente Rivadavia subiu para a primeira colocação, com seis pontos, seguido do Deportivo La Guaira, que tem dois pontos. Eles se enfrentam na próxima rodada. Caso vença, o time argentino chegará a nove pontos, mas se o clube venezuelano conseguir a vitória, irá a cinco pontos. Independente do resultado, o Fluminense precisa vencer para seguir na briga.



Apesar do cenário complicado, os dois últimos jogos do Tricolor serão dentro de casa, contra o Bolívar e o Deportivo La Guaira. O time pode garantir a classificação diante da sua torcida.