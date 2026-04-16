Rio — Torcedores do Fluminense detonaram o time e o presidente do clube, Mattheus Montenegro, após a derrota para o Independiente Rivadavia por 2 a 1, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no Maracanã. Depois do jogo, tricolores nas arquibancadas gritaram músicas de protestos contra o mandatário e chamaram a equipe de "sem vergonha".
Em comentários nas redes sociais, os tricolores criticaram a atuação do time e cobraram melhoria no desempenho da equipe. "Conseguiram acabar com o ano em abril", disparou um seguidor. "Constrangedor", destacaram outros torcedores.
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