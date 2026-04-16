Equipe do Fluminense para o jogo contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores - Lucas Merçon / Fluminense

Equipe do Fluminense para o jogo contra o Independiente Rivadavia, pela LibertadoresLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/04/2026 09:40 | Atualizado 16/04/2026 09:41





Em comentários nas redes sociais, os tricolores criticaram a atuação do time e cobraram melhoria no desempenho da equipe. "Conseguiram acabar com o ano em abril", disparou um seguidor. "Constrangedor", destacaram outros torcedores. Rio — Torcedores do Fluminense detonaram o time e o presidente do clube, Mattheus Montenegro, após a derrota para o Independiente Rivadavia por 2 a 1 , pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores, no Maracanã. Depois do jogo, tricolores nas arquibancadas gritaram músicas de protestos contra o mandatário e chamaram a equipe de "sem vergonha".Em comentários nas redes sociais, os tricolores criticaram a atuação do time e cobraram melhoria no desempenho da equipe. "Conseguiram acabar com o ano em abril", disparou um seguidor. "Constrangedor", destacaram outros torcedores.

Os tricolores se manifestaram com reprovação à decisão do Fluminense de aceitar o adiamento do jogo contra o Flamengo, no último fim de semana , medida que segundo torcedores, favoreceu o rival. "Perdeu o clássico e perdeu em casa na Libertadores. É o carma por terem feito isso", comentou um homem.

O Fluminense chegou a quatro partidas sem vencer e busca a recuperação contra o Santos neste domingo (19), às 16h, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.