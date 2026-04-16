Entrevista coletiva de Luis Zubeldía - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Entrevista coletiva de Luis ZubeldíaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 16/04/2026 01:02

Rio - Luis Zubeldía analisou a derrota de virada do Fluminense para o Independiente Rivadavia por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (16), pela Libertadores. O treinador citou que o Tricolor teve muito controle da bola e apontou que os gols do time argentino saíram em jogadas pontuais.

"Me parece que a equipe, em grande parte do primeiro tempo, teve volume de futebol, fizemos um gol com uma jogada construída, com Arana pela esquerda, Samuel pela direita, abrindo bem o campo. E creio que grande parte da partida foi isso. Tivemos muito controle da bola, buscando alternativas de ataque. Duas jogadas pontuais eles se põem em vantagem no marcador".

"A primeira é uma bola parada. Entendemos que eles são fortes. No segundo tempo também, um par de erros numa jogada pontual, se põem acima, 2 a 1, quando o maior domínio e esforço dentro da partida para buscar o triunfo, tínhamos nós. Creio que essas duas jogadas pontuais fizeram com que eles conquistassem os três pontos, mas o domínio claramente nós tivemos".

Durante a coletiva, Zubeldía também abordou a criação do time nos últimos três jogos: empate com o Deportivo La Guaira em 0 a 0; derrota para o Flamengo por 2 a 1; e derrota para o Independiente Rivadavia por 2 a 1, nesta quarta (15).

"Contra o Flamengo eu não sei se criou pouco. Não sei quantas tiros totais foram contra o Flamengo. Hoje é certo que não tivemos situações de mano a mano, foi uma equipe que se fechou bem e defendeu bem. Tentamos, mas parece que a diferença esteve nessas duas ações de se esperar algo mais. São partidas distintas. Contra o La Guaira, sim. Vínhamos jogando mais. Creio que não passa por aí. Estávamos um pouco mais inseguros defensivamente".

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O treinador também foi questionado sobre a não utilização do zagueiro Julián Millán. O Fluminense anunciou a contratação no dia 3 de março deste ano, mas o colombiano ainda não estreou.

"Eu o pedi, junto com todos que trabalham no clube. Nos ofereceram o Millán, aceitei. Me pareceu um jogador que pode entregar ao Fluminense. Então, ele vai jogar. Se não na próxima partida, na outra, mas vai jogar".