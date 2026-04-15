Lance do jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia - Lucas Merçon/Fluminense

Lance do jogo entre Fluminense e Independiente RivadaviaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 15/04/2026 23:24 | Atualizado 15/04/2026 23:57

Rio - O Fluminense segue sem vencer na Libertadores de 2026. Na noite desta quarta-feira (15), a equipe de Zubeldía perdeu para o Independiente Rivadavia por 2 a 1 no Maracanã, em partida válida pela segunda rodada do Grupo C. O Tricolor abriu o placar com Guilherme Arana, mas Sartori deixou tudo igual ainda na primeira etapa. Já no segundo tempo, o time argentino aproveitou uma lambança do Flu para virar com gol de Arce.

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O Tricolor tem apenas um ponto, assim como o Bolívar. O Deportivo La Guaira soma dois e ocupa a segunda colocação. O líder do Grupo C é o Independiente Rivadavia, que tem seis pontos. O resultado também encerra uma marca: a última derrota do Flu no estádio pela competição havia sido contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, em 2021

O Tricolor, agora, foca no Campeonato Brasileiro. A equipe de Zubeldía enfrentará o Santos no domingo (19), a partir das 16h, na Vila Belmiro.

O jogo

O Fluminense teve um bom início de partida e abriu o placar logo aos dez minutos. Depois de uma longa troca de passes, Savarino recebeu a bola já dentro da área pelo lado direito e fez o cruzamento na medida para Guilherme Arana. O lateral dominou e chutou forte para colocar o Fluminense em vantagem.

Após o gol, o jogo seguia tranquilo para o Tricolor, que poderia ter ampliado a vantagem aos 21 minutos. Savarino arriscou o chute de fora da área, e o goleiro espalmou. Canobbio pegou o rebote, mas mandou para fora.

Depois da pausa para hidratação, o time argentino conseguiu crescer um pouco mais na partida e buscou o empate aos 37. Após cobrança de falta pelo lado esquerdo, a zaga do Tricolor afastou parcialmente. A bola chegou até Costa, que cabeceou na direção de Sartori. De cabeça, o camisa 43 mandou a bola para o fundo da rede.

Já no início da etapa complementar, o Fluminense cometeu vários vacilos em sequência, e o Independiente Rivadavia aproveitou para virar a partida aos seis minutos.

Após uma cobrança de escanteio, o goleiro Bolcato ficou com a bola e deu um chutão em direção ao campo de ataque. Fábio saiu da área para fazer o corte, mas mandou mal de cabeça, e a bola ficou viva. Canobbio tocou mal para trás de cabeça, e outro jogador do time argentino correu para ficar com a posse, passar pelo lateral e finalizar em cima do arqueiro. No rebote, Villa caiu após contato com Fábio, mas Arce apareceu para mandar a bola para o fundo da rede.

Diante da desvantagem, o Tricolor até pressionou em busca do empate, mas foi pouco. Dessa forma, o Fluminense saiu do Maracanã com a derrota por 2 a 1.