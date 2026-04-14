Rodrigo Castillo marcou mais uma vez pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rodrigo Castillo marcou mais uma vez pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 14/04/2026 16:05

Rio - Após dois anos, o Fluminense reencontra o Maracanã na Libertadores. No palco da conquista do inédito título em 2023, o Tricolor das Laranjeiras recebe o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos, e tenta virar a página após o tropeço na estreia e a derrota para o Flamengo, pelo Brasileirão.

Sem vencer há três jogos, o Fluminense tenta se reabilitar na temporada e aposta no retrospecto positivo jogando no Maracanã pela Libertadores. Diante do Independiente Rivadavia, o Time de Guerreiros defende uma invencibilidade de cinco anos. Afinal, a última derrota no estádio pela competição aconteceu contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, em 2021.

Na ocasião, o Fluminense jogou com portões fechados por causa da pandemia. Se considerar jogos com a presença de torcida, o Tricolor não perde no Maracanã pela Libertadores desde 1985, quando foi derrotado pelo Argentinos Juniors, da Argentina, por 1 a 0, pela fase de grupos. Na época, o Time de Guerreiros era o atual campeão brasileiro e contava com craques como Romerito, Assis e Washington.

Desde a derrota para o Junior Barranquilla em 2021, o Fluminense disputou a Libertadores em 2022, 2023 e 2024. No período, conquistou vitórias marcantes como a goleada sobre o River Plate, da Argentina, por 5 a 1, além da vitória sobre o Boca Juniors por 2 a 1, na final da edição de 2023. O Tricolor chega para o duelo com o Independiente Rivadavia numa sequência de seis vitórias consecutivas no estádio.

O Maracanã sempre foi uma fortaleza para o Fluminense. E isso não se restringe apenas à Libertadores. O Tricolor chegou a ficar 22 jogos invicto entre setembro de 2025 e abril de 2026 — até ser derrotado pelo Flamengo no último domingo (12). Agora, o time comandado pelo técnico Luis Zubeldía tenta juntar os cacos e busca escrever um novo capítulo dentro da própria casa.