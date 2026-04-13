Zubeldía sofreu a primeira derrota como mandante com o Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Zubeldía sofreu a primeira derrota como mandante com o FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 13/04/2026 10:55

Rio - O Fluminense sofreu a primeira derrota como mandante sob o comando de Zubeldía. Desde a chegada do treinador argentino em setembro do ano passado, o Tricolor estava invicto há 21 jogos com o mando de campo, mas conheceu o primeiro revés após perder para o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Além disso, também foi o primeiro tropeço do Fluminense como mandante no Brasileirão sob o comando de Zubeldía. O Tricolor defendia uma sequência de 14 vitórias consecutivas e tinha 100% de aproveitamento — recorde da história do clube na competição. Porém, viu a marca chegar ao fim após ser superado pelo rival, algoz da final do Campeonato Carioca.

Com a derrota, o Fluminense completou três jogos sem vitória e vive a primeira turbulência sob o comando de Zubeldía. Além de perder o clássico para o Flamengo, o Tricolor vinha de uma sequência de empates com o Coritiba (1 a 1) e Deportivo La Guaira, da Venezuela (0 a 0). Para piorar a situação, houve um desgaste com a própria torcida após a diretoria aceitar adiar o clássico de sábado para domingo.

Em meio a crise, o Fluminense tenta virar a página. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ganhou um peso ainda maior após o tropeço na estreia contra o Deportivo La Guaira.