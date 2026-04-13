Lucho Acosta no aquecimento antes do jogo contra Flamengo; meia se lesionou no início da partida - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Lucho Acosta no aquecimento antes do jogo contra Flamengo; meia se lesionou no início da partidaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/04/2026 09:54 | Atualizado 14/04/2026 09:26

Rio — O meia Lucho Acosta, do Fluminense, sofreu uma lesão logo no início do clássico contra o Flamengo neste domingo (12) , pelo Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído aos seis minutos de jogo. O atleta argentino, considerado um dos pilares da equipe, saiu do Maracanã com o joelho esquerdo imobilizado, de acordo com o "ge".

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O jogador fará exames nesta segunda-feira (13) para identificar se houve algo mais grave. A suspeita é que ele tenha sofrido uma torção. Por causa disso, ele virou dúvida para o próximo jogo, contra o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (15), pela Libertadores.



Durante a partida, o técnico Luis Zubeldía escolheu Ganso para substituir o jogador. No entanto, o camisa 10 não teve uma boa atuação. O time melhorou depois da entrada de Savarino, aos 20 minutos do segundo tempo, que marcou o único gol do Tricolor. Esses devem ser os concorrentes à vaga disponível no meio, caso a lesão de Acosta seja confirmada. O jogador fará exames nesta segunda-feira (13) para identificar se houve algo mais grave. A suspeita é que ele tenha sofrido uma torção. Por causa disso, ele virou dúvida para o próximo jogo, contra o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (15), pela Libertadores.Durante a partida, o técnico Luis Zubeldía escolheu Ganso para substituir o jogador. No entanto, o camisa 10 não teve uma boa atuação. O time melhorou depois da entrada de Savarino, aos 20 minutos do segundo tempo, que marcou o único gol do Tricolor. Esses devem ser os concorrentes à vaga disponível no meio, caso a lesão de Acosta seja confirmada.

Savarino ainda pode atuar pelos lados. Na entrevista coletiva após o jogo, Zubeldía falou sobre como prefere aproveitar o Venezuelano.



"É incrível porque, das várias posições onde o Savarino joga, a que eu mais gosto é pelos lados, mais do que centralizado. Centralizado ele pode fazer tranquilamente porque é um jogador que joga bem. Mas falando com ele, a posição que ele jogou menos é por dentro. No Botafogo, ele fazia uma troca com o Almada. Contra o Coritiba, ele entrou por dentro, e não o vi tão cômodo. Depois foi para o lado direito", disse.



O técnico ainda comentou sobre a escolha por Ganso no clássico. "Quando me perguntam porque o Ganso começou, porque o Ganso é um meia natural, com suas características fez uma boa partida, até quando jogou mais recuado. O Savarino entrou para juntarmos dois jogadores no meio com futebol, ele e Ganso. Acho que essa mudança mudou um pouco o funcionamento, pressionamos até o final."