Pedro marcou contra o Fluminense, seu ex-clube - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro marcou contra o Fluminense, seu ex-clubeGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/04/2026 19:59 | Atualizado 12/04/2026 20:00

Rio — O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite deste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro fez os dois gols do Rubro-Negro, enquanto Savarino diminuiu para o Tricolor. A equipe de Leonardo Jardim controlou a maior parte do clássico, enquanto o time de Luis Zubeldía fez um primeiro tempo ruim e se recuperou na segunda etapa, tentando pressionar o rival no fim da partida.

fotogaleria

Com os resultados da rodada, o Flamengo assume a 2ª colocação do torneio, enquanto o Fluminense cai para a 4ª posição. Ambas as equipes estão empatadas com 20 pontos.



O Tricolor volta a campo para enfrentar o Independiente Rivadavia nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Já o Rubro-Negro encara o Independiente Medellín na quinta-feira (16), no mesmo estádio, às 21h30, pela Libertadores.

O jogo

A partida começou com um duro golpe para o Fluminense: o meia Lucho Acosta foi substituído por lesão. Pouco depois, aos seis minutos, o Flamengo abriu o placar com um golaço de Pedro. Fábio tentou lançamento e Samuel Lino desviou a bola, que sobrou para Pedro chutar de longe, da intermediária, e encobrir o goleiro tricolor.

O Rubro-Negro voltou a chegar com perigo aos 12 minutos, com chute de Plata que desviou em Jemmes, para grande defesa do arqueiro. Depois, aos 15 minutos, Rossi saiu jogando errado, e Hércules tentou chutar, mas a finalização explodiu na defesa.



O Tricolor passou a ter mais posse de bola, mas sem chances de perigo. Em outra chegada de perigo do Flamengo, Arrascaeta cobrou escanteio aos 27 minutos e Léo Pereira desviou com perigo para fora. Logo depois, o uruguaio bateu uma falta para boa defesa de Fábio, e na sequência, Plata finalizou de fora da área. O Flamengo foi superior ao longo da primeira etapa.

O Fluminense tentou preencher o campo de ataque no início do segundo tempo, mas o Rubro-Negro logo criou outra grande chance: Pedro enfiou bola para Plata, que ficou cara a cara e chutou para defesa de Fábio. Na sequência, aos cinco minutos, o centroavante ampliou o placar ao receber cruzamento de três dedos de Samuel Lino e empurrar de peito ao gol. Já aos nove minutos, Pedro fez mais um após saída de bola errada do Flamengo, mas a arbitragem marcou impedimento.

A primeira grande chance do Tricolor no jogo foi aos 15 minutos, com Serna recebendo na esquerda e chutando para grande defesa de Rossi. O Rubro-Negro respondeu, com Pedro recebendo na entrada da área e finalizando na trave. Depois, aos 22 minutos, Hércules mandou de longe, da intermediária, e a bola quicou, dificultando a defesa de Rossi.

A equipe de Zubeldía melhorou após as entradas de Castillo e Savarino e voltou a ameaçar o adversário aos 29 minutos, com Hércules cruzando na área para Renê cabecear, exigindo boa defesa de Rossi. No lance seguinte, Alex Sandro falhou, tocou para trás e Savarino empurrou para o gol, diminuindo a diferença no placar. O Tricolor teve outra finalização com o meia venezuelano, que recebeu bola de Castillo e mandou cruzado, com perigo.

Aos 41 minutos, Castillo recebeu cruzamento de Savarino e cabeceou por cima do travessão. O Fluminense passou a pressionar e buscar o empate. Já nos acréscimos, Carrascal arriscou da intermediária, para boa defesa do goleiro tricolor. Na sequência, o jogador enfiou bom passe para Bruno Henrique, que invadiu a área e driblou Fábio, mas se desequilibrou e chutou para fora.

Carrascal ainda sofreu cartão vermelho aos 49 minutos, devido a dura entrada em Guga. Em seguida, o Fluminense teve uma grande chance no fim. A defesa do Flamengo cortou uma bola mal e ela sobrou para Arana, que chutou para o gol, e ela explodiu na zaga. O Tricolor não aproveitou os escanteios na sequência.