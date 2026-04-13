Zico é o maior ídolo da história do Flamengo - Divulgação/Site do Flamengo

Zico é o maior ídolo da história do FlamengoDivulgação/Site do Flamengo

Publicado 13/04/2026 23:19 | Atualizado 13/04/2026 23:26

Maior ídolo da história do Flamengo , Zico foi à sede da ONU (Organização das Nações Unidas) nesta segunda-feira (13), em Nova York, e participou da oficialização da participação do clube à iniciativa Futebol pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Futebol pelos ODS/Football for the Goals).

"A decisão do Flamengo de aderir ao Futebol pelos ODS ressalta o poder do futebol na América do Sul, especialmente no Brasil, para impulsionar o progresso social e inspirar ações coletivas", disse a subsecretária-geral das Nações Unidas para Comunicação Global, Melissa Fleming, ao site da ONU.

As Nações Unidas também informaram que Zico foi nomeado o primeiro 'Campeão Brasileiro pelos ODS'. O ONU explicou que o título "destaca personalidades que utilizam voz, legado e influência para inspirar ações em prol do desenvolvimento sustentável e da transformação social".



"Receber esse reconhecimento como ‘Campeão’ do Futebol pelos ODS é uma grande honra. O futebol sempre teve o poder de unir e inspirar as pessoas. Se a gente puder usar essa força para ajudar a construir um mundo mais justo, com mais oportunidades e respeito, já valeu a pena', afirmou Zico.

Flamengo pelos ODS

Oficialmente integrado ao Futebol pelos ODS, o Rubro-Negro, portanto, faz parte de uma rede global de organizações esportivas que está comprometida com princípios de desenvolvimento sustentável, da responsabilidade social e dos direitos humanos.

Conforme explicou a ONU, o Flamengo se compromete a: "apoiar a promoção dos ODS junto a seus torcedores, atletas e comunidades; promover práticas sustentáveis em sua gestão e operações; e utilizar sua visibilidade nacional e internacional para ampliar o alcance da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável".

Em setembro de 2015, os 193 Estados-membros da ONU adotaram a Agenda 2030 e os 17 ODS. É um compromisso histórico e também um guia para ação para erradicar a pobreza, além de construir um mundo mais justo, sustentável e pacífico até 2030.