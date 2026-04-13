Rio — Torcedores do Flamengo se divertiram nas redes sociais após a vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros publicaram memes nas redes sociais provocando o rival e exaltando Pedro, que marcou os dois gols da equipe de Leonardo Jardim no confronto contra o seu ex-clube.
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Após vencer o clássico, a equipe volta a campo nesta quinta-feira (16) para enfrentar o Independiente Medellín, no Maracanã, pela Libertadores. Já o Tricolor encara o Independiente Rivadavia, na quarta-feira (15), em jogo da Copa Sul-Americana
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