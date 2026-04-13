Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o FluminenseGilvan de Souza/Flamengo
Jornal espanhol exalta Pedro, do Flamengo, e vê disputa aberta por camisa 9 da Seleção
Centroavante se tornou o maior artilheiro do clube no século
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