Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Fluminense - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o FluminenseGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/04/2026 11:55 | Atualizado 13/04/2026 13:06

Rio - A atuação de gala de Pedro na vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1 , neste último domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão, ganhou destaque na imprensa internacional. O jornal espanhol "AS" exaltou o centroavante, que marcou dois gols, e o colocou no radar da Copa.

"Ancelotti tem acompanhado de perto os jogos do Brasileirão e isso faz todo sentido. Embora o técnico italiano tenha vários jogadores estabelecidos na Seleção Brasileira, ainda existem algumas incertezas que deixam espaço para certos jogadores brasileiros. O caso de Pedro é um dos mais marcantes", publicou.

Pedro foi o grande destaque da vitória do Flamengo. O camisa 9 marcou dois gols e ainda teve outro gol anulado, além de acertar uma bola na trave. O centroavante se tornou o maior artilheiro do clube no século com 163 gols e ultrapassou Gabigol. O jornal vê o jogador na briga com Igor Thiago e Igor Jesus.

"No clássico carioca contra o Fluminense, ele demonstrou mais uma vez por que pode ser considerado uma opção viável. Seu estilo, diferente da maioria dos atacantes que Ancelotti tem escolhido até agora, e seus gols refletem isso. Seu atuação garantiu a vitória e isso também reacende o debate", finalizou.

Contratado em 2020, Pedro soma 163 gols e 42 assistências, além de 14 títulos. O centroavante disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas não recebeu muitas oportunidades no ciclo para o Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. A convocação será no dia 18 de maio.