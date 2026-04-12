Leonardo Jardim, em coletiva após jogo contra Fluminense - Reprodução / YouTube

Leonardo Jardim, em coletiva após jogo contra FluminenseReprodução / YouTube

Publicado 12/04/2026 21:50 | Atualizado 12/04/2026 21:50





"Existiu um momento do primeiro tempo até a bola na trave e depois, de uma forma infortuna, apareceu o gol do Fluminense. Porque naquele momento, nós estávamos mais próximos de fazer o terceiro gol do que eles de eventualmente fazerem o gol. Depois das situações que falhamos e pressão que exercemos durante 75 minutos, sofrer um gol que a bola bate do lado e trai nosso goleiro, a equipe ficou um pouco amarrada. Não conseguimos pressionar tanto e o adversário fez o seu papel, pensou que estava em um dia de sorte, tentaram empatar o jogo e a gente tentou defender", afirmou.



Jardim chegou à sexta vitória sob o comando do Flamengo. Ele destacou que a qualidade no jogo coletivo do time. "Uma vitória gigantesca em termos de mérito. Enquanto, por exemplo, a final do Carioca foi muito mais equilibrada, hoje, se a felicidade estivesse do nosso lado na finalização, poderíamos falar de três ou quatro [gols] fácil até os 35 minutos [do primeiro tempo]. Pressionamos bem e tivemos linhas altas, depois mudou o caráter do jogo." Rio — O técnico Leonardo Jardim celebrou a atuação do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense neste domingo (12) , no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva após o duelo, ele classificou a vitória como "gigantesca" e disse, ainda, que o time poderia ter feito mais gols, especialmente no primeiro tempo."Existiu um momento do primeiro tempo até a bola na trave e depois, de uma forma infortuna, apareceu o gol do Fluminense. Porque naquele momento, nós estávamos mais próximos de fazer o terceiro gol do que eles de eventualmente fazerem o gol. Depois das situações que falhamos e pressão que exercemos durante 75 minutos, sofrer um gol que a bola bate do lado e trai nosso goleiro, a equipe ficou um pouco amarrada. Não conseguimos pressionar tanto e o adversário fez o seu papel, pensou que estava em um dia de sorte, tentaram empatar o jogo e a gente tentou defender", afirmou.Jardim chegou à sexta vitória sob o comando do Flamengo. Ele destacou que a qualidade no jogo coletivo do time. "Uma vitória gigantesca em termos de mérito. Enquanto, por exemplo, a final do Carioca foi muito mais equilibrada, hoje, se a felicidade estivesse do nosso lado na finalização, poderíamos falar de três ou quatro [gols] fácil até os 35 minutos [do primeiro tempo]. Pressionamos bem e tivemos linhas altas, depois mudou o caráter do jogo."

Questionado sobre Pedro, que se isolou na lista de artilheiros do século do Flamengo, o técnico ressaltou que ele é um atleta "completo". "Estamos satisfeitos com a performance dele e principalmente, com a atitude. Porque uma das coisas que eu ouvi muito quando eu cheguei é que ele não sabia pressionar. Acho que o Pedro está mostrando que é um jogador completo na construção ofensiva, finalização, no apoio também, bom para jogarmos da forma que jogamos hoje. Quando quisermos jogar em transição temos o Wallace Yan, o Bruno Henrique."



A partida também ficou marcada pela polêmica do adiamento da data. O jogo estava marcado para sábado (11), mas foi alterado para domingo (12) por causa de um pedido do Flamengo, devido a um atraso no retorno do Peru, onde o clube jogou a Libertadores no meio da semana. Jardim afirmou que os times tiveram mais tempo para se estruturarem.



"Acho que o dia a mais não deveria ser a questão. E sim o que o dia a mais para Fluminense e Flamengo proporcionou para cada. As equipes tiveram mais tempo para se organizarem, os jogadores estiveram mais descansados, porque foram três jogos em sete dias, e foi melhor para o espetáculo. Com jogadores mais frescos há mais espetáculo e menos lesão. São aspectos extremamente positivos."

O Flamengo volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín nesta quinta-feira (16), no Maracanã, às 21h30, pela Libertadores.