Diretor de futebol do Flamengo, José BotoDivulgação / Flamengo TV
"Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais... Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil [do Peru para o Rio de Janeiro] assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje", disse.
Boto também afirmou ter certeza de que o jogo disputado neste domingo será "melhor do que o que teríamos visto ontem". "Os jogadores têm mais um dia de descanso, e não são só os do Flamengo. Os do Fluminense também. É óbvio que, se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, e todo o treinador quer dias a mais de treino e para descansar seu jogadores, ele não teria aceito. É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro."
O dirigente apontou, ainda, incoerência de outros clubes em criticarem o Flamengo pelo pedido de mudança no horário. "Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto, e ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto, causa muita confusão adotar este caminho", concluiu.
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