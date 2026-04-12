Diretor de futebol do Flamengo, José Boto - Divulgação / Flamengo TV

Diretor de futebol do Flamengo, José BotoDivulgação / Flamengo TV

Publicado 12/04/2026 18:10

Rio — O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, se manifestou sobre a polêmica em relação ao adiamento do clássico contra o Fluminense deste sábado (11) para domingo (12). Em entrevista ao canal do Rubro-Negro, ele afirmou que há clubes "chorões profissionais" e ressaltou que a mudança foi a melhor decisão para a qualidade da partida.



"Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais... Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito. Foi uma viagem difícil [do Peru para o Rio de Janeiro] assim como foi a do Fluminense. Pelo bem do espetáculo e pela saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes para realizar o jogo hoje", disse.



Boto também afirmou ter certeza de que o jogo disputado neste domingo será "melhor do que o que teríamos visto ontem". "Os jogadores têm mais um dia de descanso, e não são só os do Flamengo. Os do Fluminense também. É óbvio que, se o treinador do Fluminense não achasse que seria melhor, e todo o treinador quer dias a mais de treino e para descansar seu jogadores, ele não teria aceito. É algo que é bom para o espetáculo, é bom para o futebol brasileiro."



O dirigente apontou, ainda, incoerência de outros clubes em criticarem o Flamengo pelo pedido de mudança no horário. "Se fala tanto em liga, que deve ser algo para proteger o produto, e ver clubes criticarem uma decisão que protege a saúde dos jogadores e o produto, causa muita confusão adotar este caminho", concluiu.

Entenda o caso

Inicialmente marcado para sábado, o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo devido a um pedido do Rubro-Negro. O clube estreou na Libertadores contra o Cusco na quarta-feira. A partida acabou quase 23h30 (de Brasília). O voo atrasou e a delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) desta quinta-feira (9). Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes".