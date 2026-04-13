Rio — Em apenas quatro meses, o atacante Samuel Lino, do Flamengo, superou os seus números de 2025 pelo Flamengo. O jogador chegou a seis assistências no ano após dar dois passes para gol na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense neste domingo (12), no Maracanã.
Além disso, o atacante balançou as redes quatro vezes em 2026. Portanto, ele totaliza dez participações em gols na temporada.
O jogador chegou ao Rubro-Negro no final de julho de 2025. No ano passado, Lino teve nove participações em gols pelo clube, com quatro gols e cinco assistências, e passou por momentos em que sofreu muitas críticas da torcida por seu desempenho .
Agora, sob o comando de Leonardo Jardim, o atleta está se recuperando. Ele tem recebido chances de titular e além do duelo contra o Fluminense, deu passe para gol em cima do Cruzeiro e marcou no jogo com o Remo. Já contando apenas o Campeonato Carioca, ele conta três gols e três assistências.
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, nesta quinta-feira (16), às 21h30, pela Libertadores.
