Gols de Pedro encaminharam vitória no Fla-Flu - Gilvan de Souza/Flamengo

Gols de Pedro encaminharam vitória no Fla-FluGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/04/2026 13:35

Rio - O Fla-Flu do último domingo (12) não só foi um triunfo importante para o Flamengo na briga pelo topo da tabela do Brasileirão, como também serviu de redenção para o atacante Pedro, que vive grande fase. Autor de três gols nos últimos três jogos, o camisa 9 bateu recorde e busca aproveitar o momento para conquistar uma vaga na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

Na zona mista do Maracanã, o autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense demonstrou esperança de estar na lista do Mundial: "Claro que passa na cabeça. Não é algo que eu fico pensando no dia a dia, mas claro que passa na cabeça. O Flamengo justamente gera isso: estar perto da Seleção. Espero sim estar lá. Creio até o último minuto, até o último dia," disse o artilheiro.

Em seguida, Pedro comentou sobre como o bom momento pode ajudá-lo a voltar à Seleção depois de quase dois anos: "Venho fazendo o meu melhor aqui no Flamengo, trabalhando, fazendo gols, jogando bem, fisicamente eu estou me sentindo muito bem, também. Eu indo bem aqui, as portas vão se abrir. Sei que a convocação está próxima, mas esperança sempre vai ter", declarou.

Por fim, o atacante comemorou as marcas batidas no clássico. Pedro ultrapassou Gabigol e se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século com 163 gols, além de ter transformado o Fluminense na sua maior vítima com a camisa rubro-negra, com nove gols.

"Deus faz coisas que eu nem imaginava na minha vida. Hoje foi prova disso. Um clássico muito importante, eu bati alguns recordes. Desde que eu cheguei no Flamengo, as coisas aconteceram de forma muito natural, e é um sonho que eu realizo a cada dia estar aqui vestindo a camisa do Flamengo", completou.

Além de se tornar o maior artilheiro do Flamengo no século, Pedro assumiu o posto de quarto maior goleador da história do Maracanã e de jogador que mais marcou pelo clube na era de pontos corridos do Brasileirão. E, finalmente, a cereja do bolo: se isolou como o sexto jogador que mais balançou as redes na história do Mais Querido.

Buscando aumentar as marcas, Pedro deve voltar a campo com o Flamengo nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Independiente Medellín-COL, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro tem três pontos e é líder do Grupo A, que também conta com Estudiantes-ARG e Cusco-PER.