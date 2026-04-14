Renato Gaúcho, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 14/04/2026 07:36

Rio — O Vasco enfrenta o Audax Italiano, do Chile, nesta terça-feira (14), às 21h, no estádio São Januário, pela 2ª rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino empatou na estreia contra o Barracas Central por 0 a 0 e busca a primeira vitória no torneio com o apoio da torcida.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Paramount+ (streaming).

Provável time do Cruz-Maltino

O técnico Renato Gaúcho deve mudar a estratégia do primeiro jogo e mandar a campo um time misto, ao invés de uma equipe formada por reservas e jogadores da base. A Copa Sul-Americana tem ficado em segundo plano, com prioridade para o Campeonato Brasileiro.



Portanto, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Freitas e Piton; Hugo, JP, Rojas; Nuno Moreira, Marino e Spinelli.

Como chega o Audax Italiano

O clube chileno está em uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Uma delas, na última quarta-feira (8), foi na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Olimpia. O técnico Gustavo Lema, deve ter o time completo, sem desfalques, à disposição para tentar se recuperar no campeonato.



A equipe deve ir a campo com: Ahumada; Rebolledo, Ferrario, Ortiz, Piña e Matus; Collao, Mateos e Aedo; Troyansky e Chiaverano.

Arbitragem

Árbitro: Hernan Heras (Uruguai)

Assistentes: Agustin Berisso (Uruguai) e Andres Nievas (Uruguai)

VAR: Diego Dunajec (Uruguai)