Renato Gaúcho, no jogo contra o Remo do último sábado (11)
No confronto em questão, o Cruz-Maltino vencia até os 38 minutos do segundo tempo, quando o clube paraense cobrou falta na área vascaína. Marllon, então, subiu entre Robert Renan e Saldivia para marcar.
O Gigante da Colina também perdeu pontos na rodada anterior, contra o Botafogo. O Vasco saiu na frente, mas sofreu o empate aos 21 minutos e a virada aos 34 minutos do segundo tempo, após Matheus Martins cabecear na segunda trave e encobrir Léo Jardim.
A partida contra o Cruzeiro, em março, foi movimentada. O jogo estava 2 a 2 quando o Vasco conseguiu marcar com Brenner aos 41 minutos do segundo tempo. No entanto, aos 49 minutos, Japa empatou o duelo, ao cabecear entre Puma Rodríguez e Paulo Henrique.
O time de Renato Gaúcho volta a campo para enfrentar o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h, no São Januário, pela Copa Sul-Americana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.