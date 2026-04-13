Renato Gaúcho, no jogo contra o Remo do último sábado (11)

Rio — O Vasco empatou com o Remo em 1 a 1 no último sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Renato Gaúcho sofreu o gol no fim do jogo, repetindo um problema que tem sido recorrente nas últimas partidas e custado pontos para a equipe.

No confronto em questão, o Cruz-Maltino vencia até os 38 minutos do segundo tempo, quando o clube paraense cobrou falta na área vascaína. Marllon, então, subiu entre Robert Renan e Saldivia para marcar.

O Gigante da Colina também perdeu pontos na rodada anterior, contra o Botafogo. O Vasco saiu na frente, mas sofreu o empate aos 21 minutos e a virada aos 34 minutos do segundo tempo, após Matheus Martins cabecear na segunda trave e encobrir Léo Jardim.
Já no confronto com o Coritiba, no Couto Pereira, o Cruz-Maltino novamente abriu o placar e tomou o gol aos 45 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Josué cruzou para a área, Ronier desviou e Saldivia acabou fazendo contra.

A partida contra o Cruzeiro, em março, foi movimentada. O jogo estava 2 a 2 quando o Vasco conseguiu marcar com Brenner aos 41 minutos do segundo tempo. No entanto, aos 49 minutos, Japa empatou o duelo, ao cabecear entre Puma Rodríguez e Paulo Henrique.
Somados, os quatro jogos mencionados, todos pelo Campeonato Brasileiro, totalizam sete pontos perdidos.

O time de Renato Gaúcho volta a campo para enfrentar o Audax Italiano nesta terça-feira (14), às 21h, no São Januário, pela Copa Sul-Americana.