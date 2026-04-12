Todos os gols de Thiago Mendes no Vasco foram como capitão - Matheus Lima/Vasco

Todos os gols de Thiago Mendes no Vasco foram como capitãoMatheus Lima/Vasco

Publicado 12/04/2026 10:00

Rio - Autor da assistência para o gol do Vasco, no empate em 1 a 1 contra o Remo , Thiago Mendes vive grande momento ofensivo atuando pelo Cruzmaltino no Brasileirão. A faixa de capitão parece ter dado ânimo ao volante, que participou de quatro gols nas seis rodadas que vestiu a braçadeira.

Quando chegou ao Gigante da Colina, no dia 3 de março, uma das principais tarefas de Renato Gaúcho foi mapear as lideranças da equipe para escolher um jogador que fosse digno de se tornar capitão. Quando o treinador optou por Thiago Mendes, a resposta foi imediata: três gols nos primeiros três jogos, contra Palmeiras, Fluminense e Grêmio — lembrando que, suspenso, Thiago não enfrentou o Cruzeiro.

Detalhe para o último gol, contra o Imortal, que gerou certa dúvida se teria sido marcado pelo volante cruzmaltino ou por Cuiabano. Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda anotou o nome de Thiago Mendes, o que serviu para coroar a boa fase e estabelecer o jogador de vez como capitão da equipe.

Após dois jogos sem participar de gols pelo Brasileirão, no empate em 1 a 1 com o Coritiba e na derrota por 2 a 1 contra o Botafogo, Thiago voltou a somar estatísticas na partida deste sábado (11), contra o Remo, com a assistência para o gol de Andrés Gómez. Assim, chegou a quatro participações diretas em seis rodadas, desde que assumiu a faixa.

Muito impulsionado pela boa fase recente, Thiago Mendes lidera quesitos ofensivos pelo Vasco no Brasileirão. O volante é o jogador cruzmaltino que mais criou chances com bola rolando, somando 16, e com mais chances claras criadas, 5 no total, no campeonato.

Depois de enfrentar o Audax Italiano-CHI, na próxima terça-feira (14), pela Sul-Americana, o Cruzmaltino voltará a campo pelo Brasileirão no sábado (18), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o São Paulo em São Januário. No momento, o Vasco é o 12º colocado no campeonato e a equipe paulista ocupa a 3ª posição.