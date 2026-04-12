Todos os gols de Thiago Mendes no Vasco foram como capitãoMatheus Lima/Vasco
Thiago Mendes se consolida como arma ofensiva do Vasco no Brasileirão
Volante vive bom momento desde que foi nomeado capitão por Renato Gaúcho
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Volante vive bom momento desde que foi nomeado capitão por Renato Gaúcho
Renato Gaúcho lamenta falhas do Vasco em empate com Remo: 'Custaram mais dois pontos'
Técnico do Cruz-Maltino comentou sobre chances perdidas do time contra o Remo e destacou dificuldade de treinar equipe em meio a calendário cheio
Thiago Mendes destaca chances perdidas do Vasco contra o Remo: 'A bola pune'
Jogo pela 11ª rodada do Brasileirão terminou empatado em 1 a 1
Após forte chuva, Vasco empata com Remo no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro
Partida foi adiada em 30 minutos devido a temporal que caiu em Belém neste sábado (11)
Vídeo: torcedores do Vasco e Remo brigam em Belém antes de jogo pelo Brasileirão
Confronto aconteceu na Avenida Almirante Barroso
Início de Remo x Vasco é atrasado devido a temporal
Partida começou às 17h, ao invés do horário inicialmente programado de 16h30
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