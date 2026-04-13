Renato Gaúcho em treinamento do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho em treinamento do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 13/04/2026 18:05





A estratégia para o embate com os chilenos não deve ser a mesma utilizada contra o Barracas Central, quando Renato Gaúcho optou por um time inteiramente reserva. Desta vez, a expectativa é por uma escalação mista, montada a partir do diagnóstico do Departamento de Saúde e Performance (DESP). Rio - Após percorrer mais de 10 mil km em trajetos recentes, o Vasco vai iniciar uma sequência de duas partidas dentro de casa, em São Januário. O Cruz-Maltino enfrentará o Audax Italiano, nesta terça-feira (14), pela Copa Sul-Americana, e o São Paulo, no sábado (18), pelo Brasileirão.A estratégia para o embate com os chilenos não deve ser a mesma utilizada contra o Barracas Central, quando Renato Gaúcho optou por um time inteiramente reserva. Desta vez, a expectativa é por uma escalação mista, montada a partir do diagnóstico do Departamento de Saúde e Performance (DESP).

De acordo com o "ge", as avaliações físicas desta segunda-feira (13) servem para definir quais atletas serão preservados e começarão no banco de reservas após o desgaste do confronto sob chuva contra o Remo.



Diferentemente da estreia na competição sul-americana, Renato estará na área técnica nesta terça-feira. A Conmebol, inclusive, abriu um processo disciplinar por não ter viajado à Argentina e comandado o time no primeiro jogo.



Após o empate na primeira rodada, o Vasco espera usar o fator casa para vencer na Sul-Americana sem comprometer o vigor físico dos titulares. O foco principal da comissão técnica é garantir que o grupo chegue em plenas condições para o duelo do Campeonato Brasileiro no fim de semana.