Renato Gaúcho completou um mês no comando do VascoMatheus Lima/Vasco
Renato Gaúcho completa um mês no Vasco e sofre primeiro jejum de vitórias
Treinador injetou ânimo na equipe e conseguiu fazer mudanças desde a sua chegada
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