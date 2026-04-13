Renato Gaúcho completou um mês no comando do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Renato Gaúcho completou um mês no comando do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 13/04/2026 12:30

Rio - Renato Gaúcho completou o primeiro mês no comando do Vasco. Desde a sua chegada, o treinador conseguiu fazer mudanças estruturais importantes, mas ainda busca o tão sonhado equilíbrio defensivo. Apesar da injeção de ânimo na equipe e do início avassalador, o Cruz-Maltino amarga o primeiro jejum de vitórias sob o comando do comandante.

O primeiro mês de Renato Gaúcho foi agitado. Contratado para substituir Fernando Diniz, o técnico chegou com a missão de recolocar o time nos trilhos. O primeiro desafio foi mexer com a estrutura do time, que passou a jogar com três volantes para tentar proteger mais o sistema defensivo. Mas não surtiu efeito. Em oito jogos, o Cruz-Maltino sofreu 11 gols e foi vazado em sete partidas.

Por outro lado, a mudança na estrutura fez bem para o ataque. No mesmo período, o time fez 13 gols e teve os volantes e laterais como os principais protagonistas. Porém, houve uma queda de aproveitamento nos últimos quatro jogos. Na sequência, o Vasco fez apenas três gols e passou em branco no empate sem gols com o Barracas Central, da Argentina, pela Sul-Americana.

Apesar do jejum de quatro jogos sem vitória, o saldo ainda é positivo. O Vasco recuperou o ânimo, voltou a ser um time competitivo e pode voar mais alto se fizer ajustes na defesa. O Cruz-Maltino volta a campo nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), contra o Audax Italiano, do Chile, em São Januário, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.