Carlos Queiroz celebrou a nova missãoFadel Senna / AFP
A pouco mais de dois meses da estreia na Copa, Gana define novo treinador
O primeiro jogo da seleção será no dia 17 de junho, diante do Panamá
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Com três árbitros, Brasil é o país com mais representantes na Copa do Mundo de 2026
Outros seis auxiliares também estão confirmados para trabalhar nos jogos do torneio
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Além da Bósnia, Suécia, Turquia e República Tcheca também garantiram vaga no Mundial
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