Carlos Queiroz celebrou a nova missão - Fadel Senna / AFP

Carlos Queiroz celebrou a nova missãoFadel Senna / AFP

Publicado 13/04/2026 21:25 | Atualizado 13/04/2026 21:39

A seleção de Gana já tem um novo comandante para a Copa do Mundo dos Estados unidos, Canadá e México. Trata-se do experiente português Carlos Queiroz, de 73 anos, que foi o escolhido para a vaga do demitido Otto Addo.

"O Conselho Executivo da Associação de Futebol do Gana, em conjunto com todas as partes interessadas, nomeou Carlos Queiroz como treinador principal da seleção nacional principal, os Black Stars", anunciou a Federação de Gana. "O ex-técnico do Real Madrid, Manchester United, Portugal e Irã comandará a campanha de Gana na Copa do Mundo da FIFA de 2026, no Canadá, México e Estados Unidos."

O novo técnico dos Black Stars, como é chamada a esquadra ganesa, se disse bastante grato com o convite e não escondeu sua satisfação e entusiasmo com o acordo para estar em nova Copa do Mundo.

"É com profunda gratidão, responsabilidade e humildade que abraço este novo capítulo com a seleção nacional de futebol do Gana. O futebol me proporcionou uma vida inteira de desafios, aprendizados e jornadas inesquecíveis, por todo o mundo. Hoje, aceito esta missão com a mesma paixão e comprometimento que me guiaram ao longo da minha carreira", comemorou o treinador português.

O entusiasmado comandante foi só elogios à nova 'missão'. "Gana é uma nação de talento, orgulho e alma futebolística. Chego com respeito pela sua história e crença no seu futuro. Juntos, com união, disciplina e ambição, trabalharemos para honrar as expectativas de uma grande nação do futebol", destacou. "Isto não é apenas mais um trabalho, é uma missão. E estou pronto para dedicar tudo da minha experiência e conhecimento, mais uma vez, a serviço do esporte e da alegria do povo."

A seleção está no Grupo L e sua estreia na Copa do Mundo ocorre no dia 17 de junho (20h de Brasília), diante do Panamá, o rival mais tranquilo da chave. Depois, os africanos terão compromissos duros contra as europeias Inglaterra (dia 23) e Croácia (27).