Ramon Abatti, Wilton Sampaio (os dois mais à esquerda) e Raphael Claus (primeiro à direita) estarão na Copa do Mundo de 2026 - Divulgação / CBF

Ramon Abatti, Wilton Sampaio (os dois mais à esquerda) e Raphael Claus (primeiro à direita) estarão na Copa do Mundo de 2026 Divulgação / CBF

Publicado 09/04/2026 12:29 | Atualizado 09/04/2026 12:30

A Fifa escolheu três árbitros, cinco assistentes e um responsável pelo VAR brasileiros para trabalharem na Copa do Mundo de 2026. Presentes na edição de 2022, no Catar, Wilton Pereira Sampaio (GO) e Raphael Claus (SP) voltam a figurar no torneio, e ganham a companhia de Ramon Abatti Abel (SC).



Este último foi afastado pela CBF durante o Brasileirão de 2025 por erros polêmicos em São Paulo x Palmeiras. Primeiro, ele não marcou um pênalti claro a favor do Tricolor Paulista e, depois, não expulsou Andreas Pereira por entrada violenta.



Com o trio, o Brasil é o país com mais árbitros chamados para a Copa do Mundo de 2026, segundo a CBF. Além dos três, os assistentes que trabalharão com eles são: Bruno Boschilia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS). Além dos cinco, Rodolpho Toski Marques (PR) será responsável pela cabine do VAR.



"No último final de semana começamos o trabalho com a arbitragem profissional, um marco no nosso futebol, e hoje temos essa noticia fantástica de nove árbitros na Copa do Mundo, o país com mais representantes. Isso fortalece o futebol brasileiro. Estamos trabalhando para evoluir ainda mais, seja na parte da tecnologia e também na preparação dos árbitros”, disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.