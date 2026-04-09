Ramon Abatti, Wilton Sampaio (os dois mais à esquerda) e Raphael Claus (primeiro à direita) estarão na Copa do Mundo de 2026 Divulgação / CBF
Com três árbitros, Brasil é o país com mais representantes na Copa do Mundo de 2026
Outros seis auxiliares também estão confirmados para trabalhar nos jogos do torneio
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